München, 14. November 2024 - Die Cherry SE gibt ihre neue Organisationsstruktur sowie ein grundlegend überarbeitetes Partnerprogramm für 2025 bekannt. Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres treten zum 1. Januar 2025 folgende Änderungen in Kraft: CHERRY führt eine neue Sales und Marketing Peripherals -Einheit ein, die alle fertigen Erzeugnisse aus den Sparten Gaming, Office und Hygiene vermarktet.

-Einheit ein, die alle fertigen Erzeugnisse aus den Sparten Gaming, Office und Hygiene vermarktet. Für die S ales und Marketing Peripherals -Einheit begrüßt CHERRY ab dem 01.01.2025 Thierry Ondet als neuen Senior Vice President.

-Einheit begrüßt CHERRY ab dem 01.01.2025 Thierry Ondet als neuen Senior Vice President. Mit dem Start des neuen Partnerprogramms im Januar 2025 profitieren Distributoren und Vertriebspartner von einer optimierten Preis- und Margenstrategie im Zeichen von "Pay for Performance".

Der Geschäftsbereich Components wird eng mit einer neuen zentralen Produktmanagement- und Produktentwicklungseinheit verzahnt.

wird eng mit einer neuen zentralen Produktmanagement- und Produktentwicklungseinheit verzahnt. Das Segment Digital Health & Solutions bleibt als separate Geschäftseinheit weiter bestehen, um sich auch zukünftig als starker Anbieter im Digital Health Business zu positionieren und Marktanforderungen gerecht zu werden. Die genannten Änderungen bringen eine komplette Neuausrichtung der Organisation in Europa mit sich: Für die Segmente Components und Peripherals zentralisieren wir das Produktmanagement, den Vertrieb und das Marketing und richten unser Distributionspartnernetzwerk in Europa neu auf den Ansatz "Distribution & Fulfillment" aus. Neue Einheit Sales und Marketing Peripherals Sales und Marketing Peripherals vereint sämtliche Fertigerzeugnisse aus den Sparten Gaming, Office und Hygiene, um die Absatzstrategien gezielt zu stärken und einheitlich am Markt zu positionieren. Diese Bündelung fördert den einheitlichen Markenauftritt und gewährleistet, dass Partner und Endkunden von einem klar strukturierten Produktportfolio mit vereinheitlichten Vermarktungsparametern profitieren. Thierry Ondet wird die Einheit Sales und Marketing Peripherals leiten Thierry Ondet wird ab dem 1. Januar 2025 bei CHERRY SE die Leitung der neuen Sales & Marketing Peripherals-Einheit übernehmen. Zugleich wird Ondet Managing Director der CHERRY S.A.R.L. mit Sitz in Paris. Ondet bringt über 20 Jahre Erfahrung im Technologie-Vertrieb mit, darunter 15 Jahre bei Oracle, zuletzt als Mitglied des EMEA Leadershipteams von Oracle Marketing Cloud. In den letzten Jahren war er in führenden Positionen bei Start-ups und Scale-ups wie Yext und ROOM tätig, wo er den Aufbau des Europa-Geschäfts verantwortete und seit 2022 zusätzlich als Global Chief Revenue Officer fungiert. Zu seiner neuen Rolle bei CHERRY erklärt Ondet: "Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, bei CHERRY einzusteigen, insbesondere in einer Zeit, in der sich das Unternehmen auf einer Transformationsreise befindet. Als eine Marke, die weltweit für ihre hohe Produktqualität bekannt ist, gibt es ein großes Potenzial, die Präsenz von CHERRY mittels Marketing und Vertrieb weltweit über alle Kanäle und Produktsegmente hinweg auszubauen. Ich freue mich darauf, mit einem großartigen Team Umsätze und Profitabilität zu steigern." Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE, kommentiert Ondets Eintritt folgendermaßen: "Mit Thierry Ondet setzen wir ein zukunftsweisendes personelles Zeichen und komplettieren die organisatorischen, strukturellen und programmatischen Änderungen der letzten zwei Jahre. Wir gewinnen einen Senior Leader, der auf seinen bisherigen Stationen erfolgreich und nachhaltig für moderne Teamführung, erfolgreiche Partnerkollaborationen sowie profitables Wachstumsmanagement einsteht. Ondet wird unser neues Partnerprogramm für unser Peripheralsgeschäft mit seinem Firmeneintritt am 01. Januar 2025 im Markt einführen. Zugleich widmet er sich den vertrieblichen Zielen in Europa, stellt die Weichen in Frankreich neu und wird sich mit den Teams von Cherry Americas und Cherry APAC in engem Schulterschluss aufstellen. Wir bei CHERRY freuen uns auf Thierry Ondet und gehen einen weiteren beherzten Schritt auf unserer Mission." Neues Partnerprogramm 2025 für Peripherals Das Kernstück der Neuaufstellung ist ein exklusives Partnerprogramm, welches für Distributoren und Reseller unseres Peripheralsgeschäfts Neuerungen und Vorteile bietet. Das Programm tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in Kraft. Distribution Partner Programm: Die Neugestaltung des Distributionsprogramms sieht eine erhebliche Vereinfachung der Vertragsstrukturen vor, wodurch Prozesse optimiert und die Zusammenarbeit für alle Beteiligten effizienter gestaltet wird. Gleichzeitig wird eine angepasste Margen- und Preisstruktur implementiert, die den CHERRY-Partnern wirtschaftliche Vorteile bietet.

Reseller Partner Programm: CHERRYs neues Partner Programm richtet sich an Reseller und bietet eine umfassende Palette an Vorteilen. Dazu zählen finanzielle Kickbacks, umfassender Marketing-Support und exklusive Trainingsmöglichkeiten, die individuell auf die verschiedenen Partner abgestimmt sind. Weiterführende Unterstützung, u.a. in Form eines CHERRY Partnerportals, sind in der Planung.

Verzahnung des Schaltergeschäfts mit zentralem Produktmanagement Parallel zu den oben genannten Maßnahmen wird das Schaltergeschäft von CHERRY künftig enger mit einer neuen zentralen Einheit für Produktmanagement und -entwicklung verzahnt. So richtet CHERRY das Schaltergeschäft zukünftig noch stärker am Produkt aus und stellt eine starken Marktauftritt sicher. CHERRYs COO, Dr. Udo Streller, übernimmt die Verantwortung für diese Bereiche.

Digital Health & Solutions bleibt eigenständige Einheit Das Segment Digital Health & Solutions bleibt als eigenständige Einheit erhalten, um den besonderen Anforderungen im Gesundheitswesen weiterhin gerecht zu werden. CHERRY verfolgt das Ziel, durch gezielte, digitale Innovationen und spezialisierte Produkte den Markt für Gesundheitslösungen auch zukünftig aktiv zu gestalten. Mit diesen strategischen Neuerungen und der klaren Ausrichtung der Organisation auf die Kernbereiche ihrer Geschäftsfelder sieht sich CHERRY bestens gerüstet, um Partnern und Kunden gleichermaßen noch effizientere Lösungen und attraktive Kooperationsmöglichkeiten zu bieten.

Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong.



