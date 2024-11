HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 im Zuge eines Wechsels des Bewertungsansatzes von 83 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienportal-Betreiber habe ein starkes Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit bestehe eine gute Chance, dass die Jahresziele übertroffen werden können./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 17:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A12DM80