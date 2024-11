Hamburg (ots) -Influencer Flying Uwe (u.a bekannt aus 7vsWild) und Smilodox, die beliebte Marke für Fitness- und Lifestyle-Bekleidung, setzt erneut ein starkes Zeichen für seine treuen Fans und Fitnessbegeisterten.Am Donnerstag, den 14. November 2024, eröffnet Smilodox von 18-20 Uhr einen exklusiven Pop-Up Store im Herzen Hamburgs und verschenkt zur Feier dieses besonderen Events an die ersten 1.000 Besucher einen hochwertigen Hoodie aus der neuesten Kollektion.Die Adresse lautet:- Schulterblatt 84 in der Hamburger Schanze- Heute (Donnerstag) von 18-20 UhrNachdem letztes Jahr im November bei einem ähnlichen Event tausende junge Menschen kamen, die Straße rund um den Bahnhof Altona kaum noch befahrbar war und die Polizei das Meet&Greet räumen musste, hat Smilodox dieses Jahr extra wenig Vorlaufzeit gegeben, um die Menge überschaubar zu halten.CEO und Mitgründer der Marke, "Flying" Uwe Schüder, sieht in dieser Aktion eine perfekte Möglichkeit, in direkten Kontakt mit der Community zu treten und Smilodox erlebbar zu machen. "Wir freuen uns, unseren Fans mit diesem Event ein kleines Dankeschön zurückgeben zu können und sie für ihre Treue und Unterstützung zu belohnen," betont Schüder. "Hamburg ist eine Stadt, die uns am Herzen liegt, und daher wollten wir etwas Einzigartiges direkt vor Ort schaffen."Die Besucher erwartet am Pop-Up Store ein echtes Smilodox-Erlebnis, bei dem sie in die Welt der Marke eintauchen und die neue Kollektion vor Ort kennenlernen können. Die Location in der Schanze wurde bewusst gewählt, um mitten im urbanen Zentrum Hamburgs einen Treffpunkt für sport- und lifestylebegeisterte Menschen zu schaffen.Über SmilodoxSmilodox ist eine dynamische Marke im Bereich Fitness- und Lifestyle-Bekleidung, die sich durch hochwertige Materialien, modernes Design und einen starken Community-Gedanken auszeichnet. Seit der Gründung hat Smilodox sich das Ziel gesetzt, seine Kunden zu inspirieren und durch innovative und bequeme Sportbekleidung zu motivieren. Mit einer stetig wachsenden Fangemeinde zählt Smilodox heute zu den beliebtesten Fitnessmarken in Deutschland.Pressekontakt:Smilodox GmbH & Co. KGMail: info@smilodox.com+49 17624939334Original-Content von: Smilodox GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161877/5908379