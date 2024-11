NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Analystin Glynis Johnson bezog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Stellung zu einem Medienbericht, in dem der Verkauf des Autoglasgeschäfts thematisiert wurde. Eine Bewertung der Sparte zu einem Vielfachen des Konzernniveaus sei positiv für die Wertschöpfung. Damit würde Kapital freigesetzt, das in schneller wachsende, attraktivere Bereiche investiert werden könne./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 13:06 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125007