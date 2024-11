Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Am 12. November nahm Jackery, ein weltweit führendes Unternehmen für Solargeneratoren und grüne Outdoor-Energielösungen, an einer Side-Event-Veranstaltung der COP29, der Klimakonferenz der Vereinten Nationen, teil. Diese Veranstaltung brachte Regierungen, Unternehmen und Experten zusammen, um Wege zur CO2-Reduktion und Energiewende sowie zu technologischen Innovationen zu diskutieren. Tracy Wang, Global PR-Chefin von Jackery, betonte das Engagement des Unternehmens für umweltfreundliche Innovationen und dessen Beiträge zu globalen Nachhaltigkeitsinitiativen.Während der Veranstaltung stellte Jackery seinen Ansatz zur Verbindung von grüner Energie und ökologischem Schutz vor und betonte, dass nachhaltige Technologien den Umweltschutz vorantreiben müssen. Durch branchenübergreifende Partnerschaften unterstützt Jackery ökologische Projekte, die sowohl durch finanzielle Förderungen als auch durch praktische Lösungen dazu beitragen, die globale CO2-Neutralität zu erhöhen. Dieses Engagement erstreckt sich auch auf nachhaltige Verpackungen, einschließlich der im September 2023 eingeführten patentierten, umweltfreundlichen Verpackungen für die Jackery Plus-Serie und die umweltfreundlichen Produktionsmodelle in den digitalisierten Fabriken von Jackery.Bisher hat Jackery weltweit mehr als 4 Millionen Produkte verkauft. Dabei haben die Solarpanels des Unternehmens bis Mitte 2024 schon rund 760 Millionen Kilowattstunden an Energie eingespart und ca. 758.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden. "Die grüne Transformation voranzutreiben ist sowohl eine Chance als auch eine Verpflichtung", sagte Wang.Jackerys Nachhaltigkeitsinitiativen beschränken sich nicht nur auf Konsumgüter, sondern umfassen auch wichtige Naturschutzprojekte in umweltsensiblen Regionen, wie jüngst das Hoh Xil-Naturschutzgebiet auf dem Qinghai-Tibet-Plateau in China. Das UNESCO-Weltnaturerbe, eine der letzten unberührten Landschaften der Welt, ist durch den Klimawandel bedroht. Die Solargeneratoren von Jackery liefern saubere Energie für mobile Unterkünfte im Reservat und versorgen Licht, Heizung und Geräte emissionsfrei mit Strom. Darüber hinaus arbeitet Jackery mit dem WWF (World Wildlife Fund) zusammen, um bedrohte Tierarten durch grüne Technologien zu schützen.Jackery festigt seine Vorreiterrolle im Bereich nachhaltiger Technologien und setzt sich für die weltweite Verbreitung grüner Energie ein. Die Mission des Unternehmens, saubere und erneuerbare Energie für alle zugänglich zu machen, zeigt sein Engagement für den Planeten und das Wohlergehen der Menschen. Durch Innovation und Verantwortungsbewusstsein inspiriert Jackery Unternehmen und Privatpersonen, grüne Energielösungen zu nutzen, um eine nachhaltigere und harmonischere Welt zu fördern.Pressekontakt:Nadine KonstantyPR KONSTANTTel.: +49 211 73063360Mail: nadine@konstant.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2556716/Jackery.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2459138/5024398/Jackery_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jackery-prasentiert-nachhaltige-energieinitiativen-auf-der-cop29-und-unterstreicht-sein-engagement-fur-umweltverantwortung-302304703.htmlOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089519/100925810