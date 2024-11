Chicago (ots/PRNewswire) -Ocean Tomo Transactions, ein Teil von J.S. Held, gibt den Verkauf des weltweit stärksten Patentportfolios an Perowskit-Quantenpunkten sowie des damit verbundenen Know-hows und der Produktionsanlagen durch das in der Schweiz ansässige Technologieunternehmen Avantama AG bekannt. Avantama ist ein führender Anbieter von Hightech-Materialien für die Elektronik mit Innovationen für optische und elektronische Beschichtungen.Avantama hat ein globales Patentportfolio von mehr als 220 Vermögenswerten entwickelt, das Innovationen abdeckt, darunter Prozesse, Zusammensetzungen, Formulierungen, Filme und Geräte für die Kommerzialisierung von Halbleiter-Nanopartikeln sowie Quantenpunkt-Tinten und -Filmen, die für Perowskit-Solarzellen, SWIR-Sensoren und LCD-, QD-OLED-, QD-microLED- und QD-EL-Displays unerlässlich sind.Das Unternehmen hat das Kommerzialisierungspotenzial dieser Technologien mit bewährten und etablierten Produktionskapazitäten im Multi-Tonnenmaßstab in der Schweiz nachgewiesen. Die Materialien von Avantama verfügen über eine weltweit rekordverdächtige Leistungseffizienz von 25 % in Perowskit-PV-Zellen und führenden QD-EL-Display-Demonstratoren ermöglicht. Das Unternehmen ist seit 2016 ein geprüfter Materiallieferant für Elektronik.Die Technologien von Avantama sind entscheidend für die Kommerzialisierung von Perowskit-Solarzellen, welche ETL- und HTL-Tinten aus Halbleiternanopartikeln nutzen, sowie von Displays der nächsten Generation, die Perowskit-Quantenpunkt-Tinten und -Filme nutzen. Die Nanopartikelformulierungen des Unternehmens werden routinemäßig bei der Entwicklung von lösungsbasierten Perowskit-Solarzellen, organischen Solarzellen, SWIR-Detektoren und QD-EL-Displays eingesetzt. Ihre kadmiumfreien Quantenpunkte definieren zusehends den Display-Markt mit einer branchenführenden optischen Leistung und einer unübertroffenen Rec.2020-Abdeckung neu.Die Nanopartikelformulierungen von Avantama sind in hohem Maße anpassbar und bieten eine unvergleichliche Materialflexibilität, fein abgestimmte Nanopartikelgrößen, Partikelfunktionalisierungen sowie Beschichtungsformulierungen für verschiedene Beschichtungs- und Druckverfahren. Mehr als ein Jahrzehnt Spezialisierung auf die Entwicklung von Nanopartikeln und Formulierungen bestätigen die Fähigkeit des Teams, kundenspezifische Nanopartikel und Formulierungen im Multi-Tonnenmaßstab reproduzierbar herzustellen. Dieses wertvolle technologische Know-how wird mit dem Angebot ebenfalls angeboten.Ocean Tomo, welches Teil von J.S. Held ist, vertritt Avantama bei dieser Vermögenstransaktion. Anfragen im Zusammenhang mit der Transaktion oder zum Erhalt von Mustermaterialien sind per E-Mail an Christopher Bruce christopher.bruce@jsheld.com zu richten.Informationen zu Ocean Tomo Transactions, ein Teil von J.S. HeldOcean Tomo Transactions, ein Teil von J.S. Held, arbeitet eng mit Inhabern von geistigem Eigentum und Unternehmen zusammen, die hochwertige, auf geistigem Eigentum basierende Unternehmen, Patentportfolios oder geschützte Technologielösungen zu Geld machen wollen. Das Team hat Transaktionen mit einem Gesamtwert von mehr als 1 Milliarde Dollar abgeschlossen und bei Patentaufträgen mit einem Gesamtwert von über 10 Milliarden Dollar beraten.Als Teil von J.S. Held arbeitet Ocean Tomo Transactions mit mehr als 1500 Fachleuten auf der ganzen Welt zusammen und unterstützt Klienten - Unternehmen, Versicherungsunternehmen, Anwaltskanzleien, Regierungen sowie institutionelle Anleger.J.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, welches technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Klienten zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute fungieren als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Ereignissen konfrontiert sind, bei denen dringende Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, klare Analysen und ein Verständnis für materielle und immaterielle Werte erforderlich sind. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten sowie Daten, die es ihren Klienten ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.Die Experten von J.S. Held arbeiten für Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global 200 Anwaltskanzleien, 70 % der Forbes Top 20 Versicherungsunternehmen (85 % der NAIC Top 50 Sach- und Unfallversicherungsunternehmen) sowie 65 % der Fortune 100 Unternehmen.J.S. Helds, dessen verbundene Unternehmen sowie Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Testat oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held und verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden von PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. 