Berlin (ots) -Für die vierte Staffel von LIPPES LESELUST konnte Altmeister Jürgen von der Lippe erneut Comedy Ikone Torsten Sträter als kongenialen Bühnenpartner gewinnen. Die sieben Folgen der aktuellen Staffel wurden vor ausverkauftem Haus in ausgelassener Atmosphäre auf der Kult-Bühne der Berliner Wühlmäuse aufgezeichnet.In der ersten Folge des Erfolgs-Formates schürfen die beiden Goldgräber des Humors lachtränenfeuchte Nuggets aus den Büchern von Sascha Tamm, Johann König, Piet Klocke, Patrick Salmen und LLL Stammautor Horst Evers (um nur einige zu nennen).Der Startschuss für die youtube Premiere (https://www.youtube.com/watch?v=KE95N3tWv-A) fällt am 15.11.2024 zur Primetime um 20:15 Uhr.LIPPES LESELUST ist eine Weiterentwicklung des einstigen TV Formates "Was liest Du?" und hat sich mit insgesamt über 30 Millionen Videoaufrufen seit seiner Erstausstrahlung 2017 zu einem Publikumsrenner der Literarischen Comedy entwickelt.Seit über 50 Jahren steht Jürgen von der Lippe auf der Bühne und vor den Fernsehkameras - der Meister süchtig machender Abend-Unterhaltung hat mit Formaten wie "So isses", "Donnerlippchen", "Geld oder Liebe" und "Wat is?" deutsche TV Geschichte geschrieben. Im Januar 2025 legt der Autor Jürgen von der Lippe mit "SEXTEXTSEXTETT" sein mittlerweile 16 Buch vor."Egal, wo man hinschaltet, Torten Sträter ist schon da" - Mit diesen Worten begrüßt Jürgen von der Lippe in der aktuellen Ausgabe der Leselust seinen Gast Torsten Sträter auf der Bühne der Wühlmäuse. Der notorische Mützenträger Sträter ist erfolgreicher Schriftsteller, TV Moderator, Poetry Slammer, Komiker und Kabarettist und zählt seit Jahren zu den Fixsternen am deutschen Comedy-Firmament.