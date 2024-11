Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konsumentenpreise in den USA zogen im Oktober um 0,2% M/M an, so die Analysten der Nord LB.Die Kernrate dieser Zeitreihe habe sich dabei um 0,3% M/M erhöht. Diese Entwicklungen würden keine größere Überraschung darstellen. Leichte Sorgen mache der am aktuellen Rand zu beobachtende Anstieg der kalkulatorischen Mieten für in Eigennutzung befindlichen Wohnraum um 0,4% M/M. Diese Variable hätten die Analysten schon seit geraumer Zeit sehr genau im Auge. Trotzdem sei im Dezember mit einer erneuten "kleinen" Leitzinssenkung durch die FED zu rechnen. Mit Blick auf die nähere Zukunft würden zudem die geldpolitischen Präferenzen der neuen Regierung in den Fokus rücken. An dieser Stelle scheine es im "Team Trump" aber offenbar noch recht unterschiedliche Vorstellungen zu geben. ...

