Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA sind die Verbraucherpreise im Oktober im Monatsvergleich um 0,2% gestiegen, so die Analysten der Helaba.Auch ohne Energie- und Nahrungsmittel falle das Vormonatsplus mit +0,3% im Rahmen der Erwartungen aus. Vor diesem Hintergrund stehe die Inflationsentwicklung einer weiteren Zinssenkung nicht im Wege, zumal laut US-Notenbank die Geldpolitik noch immer restriktiv ausgerichtet sei. An dieser Sichtweise würden die heute anstehenden Erzeugerpreise wohl nichts ändern. Sie würden am Tag nach den Inflationszahlen in der Regel keinen marktbewegenden Einfluss ausüben. ...

