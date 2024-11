DJ MÄRKTE ASIEN/China-Börsen mit deutlichem Minus

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Donnerstag mehrheitlich mit Abgaben geschlossen. Insgesamt dämpften die US-Inflationsdaten vom Vortag die Stimmung. Die Gesamtrate der Verbraucherpreise war im Oktober stärker gestiegen als im September. Zwar sind sich Marktteilnehmer weitgehend einig, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember abermals um 25 Basispunkte senken wird, doch werden weitere Zinssenkungen danach immer häufiger in Frage gestellt. Denn am Markt geht man davon aus, dass unter dem gewählten Präsidenten Donald Trump die Inflation wieder anziehen wird. Das dürfte den Spielraum der Federal Reserve für weitere geldpolitische Lockerungen beschränken.

An den chinesischen Börsen ging es deutlich nach unten. Der Hang-Seng-Index gab im späten Handel um 2,0 Prozent nach, auf dem chinesischen Festland büßte der Schanghai Composite 1,7 Prozent ein. Marktteilnehmer verwiesen auf die andauernde Unzufriedenheit mit den bisherigen Maßnahmen Pekings zur Stützung der heimischen Wirtschaft und die Sorge um eine mögliche Verschlechterung der Handelsbeziehungen mit den USA.

Mit der Auswahl der Mitglieder seines Kabinetts verstärkt Trump Befürchtungen, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtern könnten. Unter den Einzelwerten konnten Tencent (+0,1%) anfängliche deutliche Aufschläge nicht halten, nachdem das Unternehmen starke Geschäftszahlen vorgelegt hatte.

In Tokio gab der Nikkei-225 um 0,5 Prozent nach auf 38.536 Punkte. Belastet wurde der Index von Infrastruktur- und Elektronikwerten. So gaben SMC Corp. um 1,8 Prozent nach, Sumitomo Metal Mining verloren 2,6. Etwas Rückenwind kam vom schwächeren Yen, der zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli abgewertet hat, was Erwartungen einer möglichen verbalen Intervention Japans zugunsten der heimischen Währung weckte.

In Südkorea stieg der Kospi leicht um 0,1 Prozent. Der Won hat zum US-Dollar etwas Boden gut gemacht, nachdem der südkoreanische Finanzminister warnende Worte wegen der "exzessiven" Volatilität des Wechselkurses Dollar-Won ausgesprochen hatte. Der Batteriehersteller LG Energy Solution legte um 2,4 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen neuen Auftrag erhalten hatte. Die Aktie des Energieversorgers Korea Electric Power stieg um 3,8 Prozent. Die Ergebnisse für das dritte Quartal hatten über den Erwartungen gelegen.

In Sydney schloss der S&P/ASX 200 mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.224,00 +0,4% +8,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.535,70 -0,5% +15,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.418,86 +0,1% -8,9% 07:00 Schanghai-Comp. 3.379,84 -1,7% +13,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.441,66 -1,9% +16,3% 09:00 Taiex (Taiwan) 22.715,38 -0,6% +26,7% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.724,34 +0,1% +14,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.603,89 -0,5% +10,8% 10:00 BSE (Mumbai) 77.659,91 -0,2% +7,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:53 % YTD EUR/USD 1,0556 -0,1% 1,0563 1,0609 -4,4% EUR/JPY 164,42 +0,1% 164,19 164,46 +5,7% EUR/GBP 0,8317 +0,1% 0,8311 0,8326 -4,1% GBP/USD 1,2692 -0,1% 1,2708 1,2743 -0,3% USD/JPY 155,77 +0,2% 155,44 155,02 +10,5% USD/KRW 1.401,64 -0,1% 1.403,43 1.400,70 +8,0% USD/CNY 7,2156 +0,0% 7,2123 7,2035 +1,6% USD/CNH 7,2493 +0,1% 7,2420 7,2315 +2,0% USD/HKD 7,7796 -0,0% 7,7810 7,7786 -0,4% AUD/USD 0,6477 -0,3% 0,6496 0,6522 -4,9% NZD/USD 0,5870 -0,2% 0,5883 0,5925 -7,1% Bitcoin BTC/USD 91.373,00 +1,7% 89.813,15 87.387,75 +109,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,32 68,43 -0,2% -0,11 -3,4% Brent/ICE 72,20 72,28 -0,1% -0,08 -3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.558,80 2.572,64 -0,5% -13,84 +24,1% Silber (Spot) 29,92 30,38 -1,5% -0,46 +25,8% Platin (Spot) 935,93 938,50 -0,3% -2,57 -5,7% Kupfer-Future 4,02 4,08 -1,7% -0,07 +1,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

