FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag zunächst wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,0546 US-Dollar und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0629 (Dienstag: 1,0617) Dollar festgesetzt.

Im Blick stehen am späten Vormittag Konjunkturdaten aus der Eurozone. So dürfte die Industrieproduktion im September wieder gesunken sein, nachdem im Vormonat noch ein Anstieg verzeichnet worden war.

Eine zweite Schätzung der spanischen Verbraucherpreise hatte zuvor bereits die vorläufigen Daten bestätigt. Demnach hatte sich die Inflation in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone im Oktober erstmals seit fast einem halben Jahr wieder verstärkt.

Am Nachmittag richtet sich der Fokus dann auf die USA. Auf der Agenda stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Erzeugerpreise für Oktober. Sie beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Der Abwärtstrend bei der Inflation hat sich im Oktober auch in den Vereinigten Staaten nicht fortgesetzt und die Teuerungsrate ist wieder gestiegen./la/jsl/jha/