TotalEnergies SE setzt neue Maßstäbe in der Energiebranche mit zwei bahnbrechenden Initiativen. Das Unternehmen plant die flächendeckende Installation von Echtzeit-Methandetektoren an allen betriebenen Upstream-Standorten bis Ende 2025. Diese innovative Technologie ermöglicht eine sofortige Erkennung und Behebung von Methanlecks, was einen bedeutenden Schritt zur Erreichung des ambitionierten Ziels von nahezu null Methanemissionen bis 2030 darstellt.

Großauftrag für Offshore-Entwicklung in Suriname

Parallel dazu hat TotalEnergies einen bedeutenden Auftrag für das GranMorgu-Projekt vor der Küste Surinames erhalten. In Zusammenarbeit mit TechnipFMC wird das Unternehmen modernste Unterwassertechnologien einsetzen, um die erste Öl- und Gaserschließung in dieser aufstrebenden Region zu realisieren. Dieser Meilenstein unterstreicht TotalEnergies' Engagement für die Erschließung neuer Energiequellen bei gleichzeitiger Beachtung höchster Umweltstandards.

