PRESSEMITTEILUNG Biotest steigert Umsatz in den ersten 9 Monaten um 4,5% auf 523 Mio. Euro Umsätze mit Produkten und Lohnfertigung stiegen um 13,7% auf 414 Mio. €, was zum Teil auf das Wachstum von Yimmugo ® zurückzuführen

Bereinigtes EBIT auf Vorjahresniveau, da wachsendes Kerngeschäft sukzessive Umsätze aus Technologietransfer und Entwicklungsleistungen ersetzt

Biotest hat ersten Antrag auf Marktzulassung für sein Fibrinogenkonzentrat (BT524) nach dezentralem Verfahren für die Zulassung in Deutschland, Österreich und Spanien eingereicht

Prognose für Umsatz, Cashflow und ROCE korrigiert

EBIT-Prognose unverändert Dreieich, 14. November 2024. Die Biotest Gruppe hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 522,7 Mio. € erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von 4,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (500,3 Mio. €). Die Umsatzerlöse aus Produkten und Lohnfraktionierung stiegen um 49,9 Mio. € beziehungsweise 13,7% auf 414,4 Mio. €. Darüber hinaus beliefen sich die Umsatzerlöse aus Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen für Grifols, S.A. im Rahmen der Technologietransfer- und Lizenzvereinbarung auf 108,3 Mio. € nach 135,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Positiv wirkte sich vor allem das neue intravenös zu verabreichende Immunglobulin Yimmugo® aus, dessen Umsatz um 25,5 Mio. € auf 41,6 Mio. € stieg. Das EBIT auf Konzernebene reduzierte sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 125,4 Mio. € auf 71,1 Mio. €. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf den Ergebniseffekt aus Technologieoffenlegung und Entwicklungsleistungen im Rahmen der Technologie- und Lizenzvereinbarung mit Grifols, S.A. zurückzuführen, der von 112,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 87,3 Mio. € in diesem Jahr zurückging. Das bereinigte EBIT, das das operative Ergebnis ohne Sondereinflüsse darstellt, war mit 37,0 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres (34,8 Mio. €). Das Finanzergebnis verbesserte sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf -26,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -29,3 Mio. €). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die um 4,9 Mio. € gesunkenen Zinsaufwendungen zurückzuführen. Der Steueraufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 7,0 Mio. € auf 14,6 Mio. €. Aufgrund der beschriebenen Einflussfaktoren verringerte sich das Ergebnis nach Steuern (EAT) der Biotest Gruppe in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024 auf 29,9 Mio. € nach 88,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Daraus ergibt sich ein Ergebnis je Stammaktie von 0,75 € nach 2,22 € im Vorjahreszeitraum. Biotest hat den ersten Antrag auf Marktzulassung für sein Fibrinogenkonzentrat (BT524) beim Paul-Ehrlich-Institut eingereicht, nachdem das dezentrale Verfahren für die Zulassung in Deutschland, Österreich und Spanien durchlaufen wurde. Eine erste Marktzulassung wird für Mitte 2025 erwartet. Ausblick: Der Vorstand geht derzeit für das Geschäftsjahr 2024 gegenüber 2023 von einem Umsatzanstieg im unteren einstelligen Prozentbereich aus. Dabei sind Umsätze aus der Technologieoffenlegung und aus Entwicklungsleistungen für Grifols, S.A. berücksichtigt. Bisher wurde ein Anstieg im oberen einstelligen Prozentbereich erwartet. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten birgt erhebliche Risiken für Umsatz und Ertrag. Die wirtschaftliche Instabilität in der Region könnten sich negativ auf den Umsatz und die Ertragslage auswirken. Darüber hinaus könnten Unterbrechungen der Lieferkette zu Verzögerungen und höheren Kosten führen. Der Return on Capital Employed (ROCE) für das Geschäftsjahr 2024 ist auf eine Größenordnung von 5-8 % und der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit auf einen negativen mittleren zweistelligen Millionenbereich zu korrigieren. Bisher wurde ein leicht verbesserter ROCE im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 (12,3 % zum 31. Dezember 2023) und ein deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegender positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit erwartet

(-2,7 Mio. € zum 31. Dezember 2023). Maßnahmen zur Verbesserung des Cashflows wurden bereits eingeleitet. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2024 weiterhin ein Betriebsergebnis (EBIT) in einer Größenordnung von 80 bis 100 Mio. €. Der Neunmonatsbericht kann auf der Homepage des Unternehmens unter folgendem Link Quartalsberichte (biotest.com) abgerufen werden. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien ( www.grifols.com ). IR Kontakt: Dr. Monika Baumann (Buttkereit)

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.



