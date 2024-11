Meme-Coin Peanut the Squirrel Kurs überschreitet 2-Dollar-Marke - PNUT explodiert über 1.700 Prozent

Der Meme-Coin-Hype ist immer noch im vollen Gange: Alle Kryptowährungen mit Meme-Charakter können sich aktuell über besonders starke Zuflüsse freuen, die mitunter selbst Gewinne im dreistelligen Prozentbereich innerhalb von 24 Stunden ermöglicht haben. Allen voran scheint das junge Projekt Peanut the Squirrel viele Investoren überzeugen zu können, denn seit seiner Einführung vor zehn Tagen ist der Kurs des PNUT-Tokens geradezu explodiert.

Doch was genau steckt hinter diesem kometenhaften Aufstieg und wieso ist das Interesse an dem jungen Meme-Coin so groß? Wir werfen einen Blick auf die Gründe und verraten, ob sich eine Investition in den PNUT-Token auch jetzt noch lohnen könnte.

Elon Musk unterstützt PNUT-Token öffentlich

Der vielleicht wichtigste Grund dafür, dass die Kryptowährung Peanut the Squirrel so starke Zuflüsse erhalten kann und konnte, dürfte auf den reichsten Mann der Welt zurückzuführen sein: Elon Musk hat sich in den letzten Tagen mehrfach zum PNUT-Token geäußert und ihn wohlwollend erwähnt, was die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf den Meme-Coin gelenkt hatte - die daraufhin in den Coin investiert haben.

Dies führte dazu, dass der PNUT-Kurs in den letzten Tagen unglaublich stark explodierte und mittlerweile 1.720,56 Prozent zulegen konnte: Nachdem die Kryptowährung am 04. November zu einem Preis von etwa 0,052 US-Dollar auf den Markt gekommen war, stieg der Preis mittlerweile auf 2,16 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels. Alleine in den letzten 24 Stunden konnte das Meme-Coin-Projekt so über 116 Prozent an Wert gewinnen und zu einem der erfolgreichsten Token in diesem Zeitraum avancieren.

Der Peanut the Squirrel (PNUT) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Auch die Marktkapitalisierung des neuen Meme-Coins konnte unerwartet stark zulegen und mittlerweile die Marke von 2,15 Milliarden US-Dollar überschreiten - und damit zu einer der 50 größten Kryptowährungen werden. Zwischenzeitlich konnte der Peanut the Squirrel Coin sogar FLOKI überholen und damit den sechsten Platz im Meme-Coin-Ranking erreichen. Ein klares Zeichen dafür, wie stark das Interesse derzeit am PNUT-Token ist - und wie viel Einfluss Stimmen wie Elon Musk auf den Krypto-Markt haben können.

Peanut the Squirrel selbst ist ein klassischer Meme-Coin auf der Solana-Blockchain, der voll und ganz auf den Einsatz der eigenen Community setzt und keinen Zweck verfolgt oder Utility bietet. Wer allerdings Wert auf einen noch stärkeren Community-Fokus legt, sollte einen Blick auf Flockerz ($FLOCK) werfen, denn hier kommt ein eigenes DAO-System (Decentralized Autonomous Organization) zum Einsatz, wodurch das Projekt voll und ganz in der Hand von "The Flock" - wie die Flockerz-Community gerne genannt wird - liegt.

Vote-to-Earn-Algorithmus lockt mehr und mehr Nutzer in die Flockerz-Gemeinschaft

Tatsächlich kann sich Flockerz als Meme-Coin nicht nur durch die Nutzung des DAO-Systems - das auch als "FlockTopia" tituliert wird - von der Konkurrenz abheben, sondern darüber hinaus auch ein innovatives Vote-to-Earn-Konzept bieten. Die Idee: Community-Mitglieder stimmen in dem DAO-System über alle Entscheidungen ab - Weiterentwicklungen, Expansionen, Features, Token-Verbrennungen oder Marketing-Strategie sind hier nur einige Beispiele - und erhalten für jede Wahl als Belohnung eine gewisse Menge an $FLOCK-Token.

Dieses Konzept zielt vor allem darauf ab, so die Dezentralisierung von Flockerz zu fördern und damit den Grundgedanken von Kryptowährungen mehr in den Vordergrund zu stellen.

Besuche die Presale-Webseite von Flockerz!

Der $FLOCK-Token selbst kann übrigens in einem offiziellen Staking-Programm angelegt werden - und zwar bereits im laufenden Vorverkauf. Hier wird aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.074 Prozent geboten und soll über die nächsten zwei Jahre eine Stabilität des gesamten Flockerz-Netzwerks garantieren. Der $FLOCK-Token ist zudem als ERC-20-Token konzipiert und ermöglicht so eine Nutzung der Ethereum-Blockchain.

Wer noch heute den $FLOCK-Token erwerben möchte, der kann hierfür eine klassische Kreditkarte nutzen oder mit ETH oder USDT bezahlen. Selbst die Nutzung des BNB Coins ist möglich, doch wird kein Presale-Staking über die Binance Smart Chain angeboten. Dies sollte also beim Kauf unbedingt berücksichtigt werden.

Investiere jetzt günstig in den $FLOCK-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.