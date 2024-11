Hamburg (ots) -Neues Format, neue Location, neuer Superstar! Channel Aid - live in Concert präsentiert am 23. Januar 2025 eine Show der Superlative: Superstar Ayliva wird im extra für dieses Ereignis neu konzipierten Channel Aid Theatre in Hamburg auftreten. Die Location wird bis zu 4.000 Zuschauern Platz bieten, die sich auf ein ganz besonderes Erlebnis der Live in Concert-Reihe freuen können, denn erstmals wird Ayliva mit einem 65-köpfigen klassischen Orchester auftreten! Die Show beginnt um 20 Uhr. Der Ticketverkauf für das Live-Konzert und die Aftershow-Party startet am 17.11.2024 um 12 Uhr im Pre-Sale mit HaspaJoker und Mastercard. Der offizielle Vorverkauf startet am 19.11.24 um 11 Uhr exklusiv bei Eventim. Die Erlöse kommen unter anderem dem World Food Programme (https://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/netzwerk/institutionelle-geber/welternaehrungsprogramm-der-vereinten-nationen) zugute und verbinden so Musikgenuss mit sozialem Engagement. Die Kooperation mit Ayliva erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Brand Partnership-Team von Warner Music Central Europe."Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr mit Ayliva wieder einen ganz besonderen Top-Act für Channel Aid - live in Concert gewinnen konnten", so Fabian Narkus, Gründer von Channel Aid. Die aufstrebende Singer-Songwriterin bricht derzeit alle Rekorde, was sich anhand überwältigender Zahlen dokumentieren lässt: So war ihre diesjährige "In Liebe"-Tour mit über 250.000 verkauften Tickets binnen Stunden ein historischer Erfolg und hat neue Standards gesetzt. Auch die bevorstehende "Die Ayliva 2025"-Tour, die im Herbst des kommenden Jahres startet, verspricht erneut ein überragender Erfolg zu werden.Mit dem "In Liebe"- Album, das am 16. August 2024 über Warner Music/ADA Central Europe veröffentlicht wurde, hat Ayliva auf Anhieb die Spitzenposition der Offiziellen Deutschen Album-Charts erobert. Gleich vier ihrer Songs waren zeitgleich in den Top 10 der deutschen Single-Charts vertreten. Und das Stück "Wunder" mit Apache 207 ist mit über 3,3 Millionen Streams der meist gestreamte Song binnen der ersten 24 Stunden am Release Day aller Zeiten. Das übertrifft sogar Taylor Swift!Ayliva hat mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer kraftvollen Stimme eine starke Community aufgebaut und verkörpert eine neue Generation der deutschen Musikszene: selbstbewusst, energiegeladen und feminin.Exklusive Premiere: Ayliva mit klassischem OrchesterErstmals und exklusiv wird Ayliva auf der Channel Aid - live in Concert -Bühne gemeinsam mit einem 65-köpfigen klassischen Orchester auftreten. Eine absolute Premiere für die junge Künstlerin! Diese außergewöhnliche Darbietung wird ihrer Musik eine völlig neue Dimension verleihen und verspricht ein einzigartiges Hörerlebnis zu werden. Dafür wird ihr gesamtes musikalisches Repertoire neu und orchestral aufgesetzt.Eine neue Location für ein Erlebnis der ExtraklasseDas eigens dafür neu geschaffene Channel Aid Theatre wird das Konzerterlebnis auf eine neue Ebene heben und bietet mehr Flexibilität in der Gestaltung und Raum für eine größere Besucherzahl. Daher war ein Umzug von der Elbphilharmonie in eine neue Location notwendig. Die Wahl fiel ganz bewusst auf die Hamburg Messe, die beste Voraussetzungen für die Errichtung des Channel Aid Theatres bietet: "Aufgrund des großen Interesses an Ayliva und der erwarteten hohe Ticketnachfrage haben wir mit dem Channel Aid Theatre eine neue Konzert-Location entwickelt", erläutert Fabian Narkus. "Das Channel Aid Theatre wird eine außergewöhnliche Location sein, die uns erlaubt, eine ganz neue Konzertatmosphäre zu schaffen, die sowohl Künstler als auch Zuschauer inspiriert. Das Besondere ist, dass wir die Nahbarkeit, die Intimität und die einzigartige Atmosphäre aus der Elbphilharmonie beibehalten werden." Rund 4.000 Gäste werden bei Channel Aid - live in Concert erwartet, die sich auf eine unvergessliche Show freuen dürfen.Neues Konzept verspricht höhere Reichweite und Erlöse - auch durch Live-StreamingFabian Narkus, Gründer von Channel Aid, ist überzeugt von dem neuen Konzept: "Aufgrund der Größe ist es uns möglich, günstigere Ticketpreise anzubieten und das Event daher noch mehr Fans vor Ort zugänglich zu machen. Gleichzeitig sind wir begeistert, dass wir die Überschüsse aus dem Konzert und die Erlöse aus dem Streaming wieder unmittelbar in die Unterstützung sozialer Projekte einfließen lassen können. Damit schaffen wir für die YouTube-Generation eine einmalige Möglichkeit, ein Erlebnis der Extraklasse zu genießen und gleichzeitig Gutes zu tun."Fabian Narkus kann sich sicher sein, über Klicks auf YouTube dank Ayliva noch mehr Hilfsgelder für den Charity-Kanal zu generieren. Denn so funktioniert das Erfolgsrezept von Channel Aid bereits seit 2017: Mit einmaligen, spektakulären Konzerten, die live gestreamt und später auf YouTube als Aufzeichnung gezeigt werden, lassen sich - für die Nutzer völlig kostenfrei - Werbeerlöse in hohe Spendengelder verwandeln. Und damit unterstützt Channel Aid wertvolle Hilfsprojekte, wie zum Beispiel das World Food Programme (https://www.welthungerhilfe.de/ueber-uns/netzwerk/institutionelle-geber/welternaehrungsprogramm-der-vereinten-nationen).Gemeinsam mit den starken Unterstützern und Sponsoren werden für dieses außergewöhnliche Event Reichweiten erwartet, die selbst in der deutschen Musikszene neue Standards definieren.Der Ticketverkauf startet am 19.11.24 um 11 Uhr exklusiv bei Eventim, die Ticketpreise starten ab 99 Euro.Fans ohne Ticket können das Event im Live-Stream am 23. Januar 2025 ab 20 Uhr live auf YouTube und TikTok verfolgen oder unter www.Channel-Aid.Tv. Dort generiert jeder Klick Geld für den guten Zweck, ohne dass Fans selbst dafür in die Tasche greifen müssen.Bildmaterial:Fotos zur kostenfreien Veröffentlichung im Zusammenhang mit Channel Aid und unter Angabe des Foto Credits "Lân Philipp Lê": https://we.tl/t-9A2PvPNEUuLinks zu den Kommunikationskanälen:Channel Aid: https://channel-aid.com/Facebook: https://www.facebook.com/ChannelAid/Instagram: https://www.instagram.com/channelaid/YouTube: https://www.youtube.com/ChannelAidFür Rückfragen und weitere Informationen zur Veranstaltung oder zu Ticketdetails kontaktieren Sie uns gerne unter:AGENCYCALL MÄTZLER GMBHReinhard MätzlerTel: 040 / 413 45 68 0Mail: reinhard@agencycall.deOriginal-Content von: FABS Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127363/5908478