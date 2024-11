Die Siemens-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen beeindruckenden Kursanstieg an der deutschen Börse. Mit einem Plus von über 7 Prozent gehörte sie zu den Spitzenreitern im DAX. Anleger reagierten positiv auf die jüngsten Unternehmenszahlen und die Aussichten für das kommende Geschäftsjahr. Besonders die Dividendenprognose von 4,93 Euro je Aktie für das laufende Jahr stieß auf Zustimmung. Experten sehen weiterhin Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,10 Euro aus.

Herausforderungen im Automatisierungsgeschäft

Trotz der positiven Kursentwicklung steht Siemens vor Herausforderungen in seinem Automatisierungsgeschäft. Es kursieren Gerüchte über einen möglichen Stellenabbau von bis zu 5.000 Arbeitsplätzen weltweit in diesem Bereich. Das Unternehmen erwartet eine Erholung in der Automatisierungstechnik nicht vor der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25. Dennoch hält Siemens an seinen langfristigen Wachstumsplänen fest und will geplante Investitionen in Werke umsetzen, wenn auch möglicherweise in einem langsameren Tempo.

