Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK), das Unternehmen oder Mustang, freut sich, den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Spur bekannt zu geben, das sich südlich des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan befindet. Das Projekt Spur wurde durch kostengünstiges Abstecken erworben und umfasst neun Grundstücke bzw. Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 17.929 Hektar, wodurch das wachsende Portfolio von Mustang weiter ausgebaut wird. Das Projekt befindet sich in einem Gebiet mit Potenzial für die Exploration von Uran und Seltenerdmetallen (REE). Mustang Energy Corp. ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha im Gebiet Wollaston erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut. Dank der proaktiven Strategie konnte das Unternehmen durch ein effizientes Absteckungsverfahren nun auch noch das Projekt Spur sichern. Das neue Asset umfasst neun strategisch positionierte Mineral-Claims, die sich über eine bedeutende Fläche von 17.929 Hektar erstrecken. Diese Akquisition ergänzt das expandierende Portfolio von Mustang ideal. Das Projektgebiet zeichnet sich durch sein vielversprechendes Potenzial für Uran- und Seltene Erden-Mineralisationen aus. Das sind die Highlights des Projekts: o Großes Grundstückspaket: Das Projekt Spur erstreckt sich über 17.929 Hektar auf neun Mineral-Claims. o Nähe zur Infrastruktur: etwa 40 Kilometer südöstlich der Aufbereitungsanlage Key Lake von Cameco gelegen. o Angrenzend an hochgradige Uranvorkommen: Zu den bemerkenswerten Ergebnissen aus angrenzenden Gebieten (siehe Abbildung 1) gehören: § 4,4 % UO aus Trench Lake-Gebiet C (Rath, 1969 - Probe R69-10);1 § 8,0 % UO und 2,00 % ThO aus der Uraninit enthaltenden Probe (R69-17) bei North Pipe Lake (SMDI 1005)5; und § 2,01 % UO aus dem Schürfgraben Vee Lake (SMDI 1003).3 o Unerforschtes Potenzial: die geologische Beschaffenheit des Konzessionsgebietes deutet auf ein Potenzial für eine im Grundgebirge beherbergte Uran- und Seltenerdmetall-Mineralisierung hin, das jedoch noch nicht ausreichend erforscht ist. o Günstige geologische Gegebenheiten § 20 Kilometer südwestlich der Lagerstätte Fraser Lakes Zone B von von Skyharbour Resources/Terra Clean Energys (NI 43-101-konforme vermutete Ressource aus dem Jahr 2015: 6,96 Millionen Pfund UO bei 0,03 % und 5,34 Millionen Pfund ThO bei 0,023 %).8 o Vielfältige Mineralisierung: Zusätzlich zu den potenziellen, im Grundgebirge beherbergten Uranlagerstätten gibt es in der Region uranhaltige granitische Pegmatite, die eine Mineralisierung des Rössing-Typs aufweisen.2 Abbildung 1: Claims des neu erworbenen Projekts Spur von Mustang Energy Nick Luksha, CEO von Mustang Energy, kommentierte: "Mit Begeisterung geben wir die Erweiterung unseres Projektportfolios durch den Erwerb des sich zu 100 % in unserem Besitz befindlichen Konzessionsgebietes Spur bekannt. Dieses Konzessionsgebiet liegt in einem erstklassigen Uranrevier, nur 40 km von Camecos Mine Key Lake entfernt. Dieses Projekt stärkt unsere Position in wichtigen Uranregionen und bietet gleichzeitig zusätzliche Möglichkeiten für die REE-Exploration. Wir freuen uns darauf, unsere Explorationsbemühungen voranzutreiben und das Potenzial dieses aufregenden Projekts zu erschließen." Projektgeologie und Mineralisierung Das Projekt Spur liegt in der Wollaston Domain, unmittelbar südlich des Athabasca-Beckens, einer Region, die weltweit für ihre Uranvorkommen bekannt ist. Das Konzessionsgebiet wird von proterozoischem Grundgebirge unterlagert, das metasedimentäre Gneise der Wollaston Group umfasst, die überwiegend psammitisch bis meta-arkosisch sind und gefaltete Linsen aus pelitischen bis psammopelitischen Gneisen aufweisen. Dieses geologische Umfeld bietet einen Transportkanal für Uran-, Thorium- und Seltenerdmetallmineralisierungen, die sowohl mit Pegmatiten in Zusammenhang stehen als auch im Grundgebirge beherbergt sind. Die Uran- und Thoriummineralisierung in der Region ist häufig mit hochgradig anomalen Konzentrationen von Seltenerdmetallen (REEs), Basismetallen und anderen Indikatorelementen vergesellschaftet. Dieser Mineralisierungstyp entspricht den Lagerstätten des Rössing-Typs, benannt nach der berühmten Rössing-Mine in Namibia, einer der größten und am längsten betriebenen Uran-Tagebauminen der Welt.2 Geophysikalische Untersuchungen in diesem Gebiet weisen auf EM-Leitertrends hin, die mit graphitischen Pelitgneisen und uranhaltigen granitischen Pegmatiten in Zusammenhang stehen, was auf ein ergiebiges System hindeutet und das Potenzial für im Grundgebirge beherbergte Uranlagerstätten hervorhebt. Diese Merkmale entsprechen den hochgradigen Uranlagerstätten, einschließlich Eagle Point, Millennium und Key Lake, die alle über beträchtliche Ressourcen verfügen, die aus den Lithologien des Grundgebirges der Wollaston Group stammen. Nächste Schritte Mustang Energy ist bestrebt, die Exploration auf dem Projekt Spur durch einen systematischen Ansatz voranzutreiben. Die Explorationsstrategie umfasst mehrere Phasen: Zunächst werden vorhandene elektromagnetische Luftmessungen einer erneuten Analyse unterzogen, um präzisere Explorationszielgebiete zu identifizieren. Im nächsten Schritt soll eine hochauflösende VTEM-Vermessung aus der Luft durchgeführt werden. Diese verdichtet das Messnetz und ermöglicht eine noch genauere Kartierung sowie Priorisierung der leitfähigen Zonen. Anschließend folgen Feldarbeiten am Boden mit systematischer Probenentnahme und geologischer Kartierung. Diese dienen der Verifizierung der ermittelten Anomalien und der präzisen Festlegung der Bohransatzpunkte. Das erste Bohrprogramm wird sich auf Areale konzentrieren, in denen sich geophysikalische und geochemische Anomalien überlagern. Der Fokus liegt dabei auf Bereichen mit Potenzial für hochgradige Uran-, Thorium- und Seltene Erden-Mineralisationen. Mit der Akquisition des Spur-Projekts verfolgt Mustang Energy konsequent seine Strategie, ein starkes Portfolio von Uran- und Seltene Erden-Projekten im Athabasca-Becken aufzubauen. Diese Region ist weltweit bekannt für ihre hochgradigen Uranlagerstätten. Im Kontext der globalen Energiewende spielt die Kernenergie als CO2-arme Technologie eine wichtige Rolle, was die Nachfrage nach Uran weiter steigert. Das Unternehmen legt bei der Umsetzung seiner Explorationsstrategie großen Wert auf Verantwortung gegenüber der Umwelt und den lokalen Gemeinden. Alle Aktivitäten werden unter strikter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien durchgeführt. Wie Tech-Giganten und strategische Investoren die Kernenergie-Renaissance vorantreiben Ein signifikanter Wandel zeichnet sich derzeit in der globalen Technologielandschaft ab: Große Technologieunternehmen setzen zunehmend auf Kernenergie, um den hohen Energiebedarf ihrer KI-Rechenzentren nachhaltig zu decken. Dieser Trend geht über rein technologische Innovationen hinaus und schafft lukrative Investitionsmöglichkeiten, insbesondere im aufstrebenden amerikanischen Uranmarkt. Anleger, die frühzeitig in diesen Sektor investieren, können von einer bevorstehenden Renaissance der Kernkraft und der steigenden Nachfrage nach Uran profitieren. Google etwa investiert massiv in Small Modular Reactors (SMRs), die mit innovativen Salz-Kühlsystemen ausgestattet sind. Diese Reaktoren bieten nicht nur erhöhte Effizienz, sondern auch ein höheres Sicherheitsniveau im Vergleich zu traditionellen Kraftwerken. Durch den Einsatz von SMRs plant Google, seinen KI-Rechenzentren eine kontinuierliche, CO2-arme Stromversorgung zu garantieren und den steigenden Energiebedarf nachhaltig zu decken. Amazon hat gleich drei Kernenergieprojekte in Planung, die auf hochmoderne Mini-Reaktoren setzen. Diese sollen zuverlässige Energie für Amazons weltweit verteilte Rechenzentren liefern. Damit demonstriert Amazon sein Engagement für umweltfreundliche Lösungen und langfristige Nachhaltigkeit in der zunehmend digitalisierten Wirtschaft. Microsoft verfolgt einen visionären Ansatz, indem es das stillgelegte Kernkraftwerk Three Mile Island in Pennsylvania reaktivieren möchte. Die geplante Leistung von 800 Megawatt soll dazu beitragen, die CO2-Emissionen von Microsoft bis 2030 vollständig zu kompensieren. Dieses Projekt steht nicht nur für technologische Innovation, sondern auch für die effiziente Nutzung bestehender Energieinfrastrukturen. Meta plant, eigene Kernkraftwerke mit einer Kapazität von bis zu 4 Gigawatt zu errichten. Diese sollen bis Anfang der 2030er Jahre in Betrieb gehen, um die gewaltigen Energieanforderungen seiner KI-Rechenzentren zu decken. Diese Pläne unterstreichen, wie ernst Tech-Giganten die Kernenergie als langfristige Lösung für die Energieversorgung ihrer datenintensiven Technologien betrachten. Lukrativer nordamerikanischer Uranmarkt Der neue Fokus auf Kernenergie, besonders in den USA, schafft ein enormes Potenzial für den Uranmarkt. Die steigende Nachfrage nach Uran wird aktuell durch mehrere Faktoren begünstigt. Zunächst wäre da die breite politische Unterstützung zu nennen. Die US-Regierung fördert Investitionen in saubere Energien, einschließlich der Kernkraft, um die Klimaziele zu erreichen. Dies stärkt die Position von Uran als strategischen Rohstoff prinzipiell. Erst kürzlich hat die US-Regierung angekündigt, die Kernenergie bis 2050 verdreifachen zu wollen. Aber auch Länder wie China und Indien planen den massiven Ausbau ihrer Kernkraftkapazitäten. Dies verstärkt den globalen Bedarf an Uran. Angebot versus Nachfrage Trotz steigender Nachfrage bleibt das Uranangebot begrenzt. Viele Minen sind in den letzten Jahren geschlossen worden, während die Exploration und Erschließung neuer Lagerstätten zeitintensiv ist. Diese Knappheit bietet Chancen für steigende Uranpreise. Lukrative Investitionschancen im Athabasca-Becken Das Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan ist weltweit bekannt für seine qualitativ hochwertigen Uranvorkommen. Hier entstehen einige der vielversprechendsten Projekte des Sektors. Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK) hat sich durch den strategischen Erwerb in diesem Gebiet eine vorteilhafte Position gesichert. Projekte im Athabasca-Becken profitieren allgemein von einer stabilen politischen Umgebung und gut ausgebauter Infrastruktur. Mit dem Aufschwung der Kernenergie und der steigenden Nachfrage nach zuverlässiger, emissionsarmer Stromversorgung könnte Mustang Energy zu den führenden Unternehmen im Uransektor gehören. Frühzeitige Investoren haben die Chance, von diesem Wachstumstrend zu profitieren. Der Aktienkurs hat in den letzten Wochen etwas nachgegeben und bietet Anlegern gerade noch eine Einstiegsmöglichkeit zu einem vergleichsweise niedrigen Preis mit hohem Potenzial für zukünftige Wertsteigerungen. Quellennachweis 1. Rath, U. (1969). Geological Report on Davidson Permit No. 2. Submitted by Great Plains Development Co. Ltd., Saskatchewan Industry and Resources. Assessment Report AR 74A-14-0011. 2. Rossing Uranium Limited. (n.d.). Press Bulletin 64. Abrufbar unter https://www.rossing.com/bullet/bulletpress64.htm 3. Saskatchewan Mineral Deposits Index. (n.d.). Davidson Lake (Deposit ID: 1003). Abrufbar unter https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1003 4. Saskatchewan Mineral Deposits Index. (n.d.). Davidson Lake (Deposit ID: 1004). Abrufbar unter https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1004 5. Saskatchewan Mineral Deposits Index. (n.d.). Foster Lake (Deposit ID: 1005). Abrufbar unter https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1005 6. Saskatchewan Mineral Deposits Index. (n.d.). Davidson Lake (Deposit ID: 1008). Abrufbar unter https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/1008 7. Saskatchewan Mineral Deposits Index. (n.d.). Davidson Bay (Deposit ID: 5219). Abrufbar unter https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/5219 8. Skyharbour Resources Ltd. (n.d.). South Falcon East Project. Abrufbar unter https://skyharbourltd.com/projects/partner-projects/south-falcon-east/#:~:text=The%20near%2Dsurface%20Fraser%20Lakes,0.01%25%20U3O8 . 