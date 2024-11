München (ots) -Mobilitätsangebote vom Arbeitgeber, wie E-Bikes, unter den Fringe Benefits auf Platz zwei nach zusätzlichen, vergüteten Urlaubstagen.Wie gelingt nachhaltige Mobilität im Berufsalltag? Dieser Frage widmet sich das Future Mobility Lab (FML) (https://imo.unisg.ch/de/future-mobility-lab/) des Instituts für Mobilität der Universität St. Gallen in einem laufenden Forschungsprojekt. 2025 erscheint dazu die Studie "Berufliche Mobilität neu gestalten". Vorab liefert ein Pre-Report erste Ergebnisse aus Befragungen von Arbeitgebern und Mitarbeitenden in Deutschland und der Schweiz. Die Ergebnisse sprechen für das Firmenrad und bestätigen dabei den Kurs des innovativen Leasinganbieters Company Bike (https://company-bike.com/presseportal/).Flexibel, selbstbestimmt, FirmenradDie Perspektive der Arbeitnehmenden wurde durch eine Quotenstichprobe sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Deutschland erfasst. Demnach kombinieren 76 % der Arbeitnehmenden ihren Arbeitsweg manchmal oder fast bei jeder Fahrt mit einem anderen Wegezweck. Hier kommt vor allem der Trend zum E-Lastenrad sinnvoll ins Spiel. Flexibilität und Zeiteffizienz zählen zu den Hauptfaktoren bei der Wahl des Verkehrsmittels für den Arbeitsweg. Über 55 % legen zudem Wert auf Nachhaltigkeit."Ein Großteil der Ergebnisse spricht klar für das Firmenrad. Als Partner des Future Mobility Labs ist es uns wichtig, unsere Mobilitätsstrategie auf wissenschaftlicher Basis weiterzuentwickeln und unseren Kunden stets maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Im urbanen Raum, wo rund 43 % der befragten Unternehmen ansässig sind, sehen wir weiterhin enormes Potenzial hinsichtlich der Firmenrad-Nutzung", so Fabian Kral, CSO Company Bike. (https://company-bike.com/) Ein hochwertiges (E-)Bike erfüllt die Bedürfnisse einer modernen Mobilität für Pendelweg und Privatnutzung gleichermaßen. Daher überrascht es nicht, dass es bei der Frage nach den bevorzugten Benefits der Arbeitnehmenden direkt hinter zusätzlichen, vergüteten Urlaubstagen auf Platz zwei landete.Für die Perspektive der Arbeitgeber wurden 618 Arbeitgeber im Netzwerk des FML befragt. Demnach haben 59 % in den vergangenen drei Jahren ihr Mobilitätsangebot angepasst. Zu den häufigsten Maßnahmen zählen Dienstrad-Leasing (77 %), Elektrifizierung der Flotten (72 %), mehr Home-Office-Tage (62 %) und das Angebot eines Deutschlandtickets (52 %). Hauptgründe für diese Veränderungen waren die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und der Fachkräftemangel (78 %), Wünsche der Mitarbeitenden (67 %) sowie das Ziel, Emissionen zu reduzieren (62 %).Der vollständige Pre-Report ist hier verfügbar: Datenerhebungen Future Mobility Lab - Institut für Mobilität (https://imo.unisg.ch/de/fml-studie-corporate-mobility/)Über Company Bike:Als einer der führenden Anbieter für (E)-Bike-Leasing mobilisiert Company Bike seit 2012 Konzerne und große Mittelständler mit Dienstfahrrädern. Das Rundum-sorglos-Paket umfasst ein individualisiertes Company Bike Portal für die Auswahl von E-Bikes und Fahrrädern, professionelle Beratung, persönliche Auslieferung vor Ort und einen mobilen Reparaturservice. Mit seinem Dienstrad-Programm fördert Company Bike Nachhaltigkeit im Unternehmen, die Gesundheit der Mitarbeitenden, CO2-Reduktion und das Ziel einer lebenswerten Zukunft.Pressekontakt:Company BikeDaniela StecherMobil: +49 (0)175 9993710E-Mail: d.stecher@company-bike.comOriginal-Content von: Company Bike, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125883/5908514