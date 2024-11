Krombach (ots) -Naturschutzprojekte, Sportvereine, Nachbarschaftshilfen und viele mehr - bei der diesjährigen Krombacher Spendenaktion sind mehr als 3.000 Spendenvorschläge eingegangen. Aus diesen Vorschlägen werden 100 gemeinnützige Vereine mit einer Spende in Höhe von je 2.500 Euro bedacht. Unter dem Motto "Gemeinsam Gutes Tun" ist nun jede:r gefragt: Bis zum 28. November kann über die Website der Krombacher Brauerei für einen guten Zweck der Wahl abgestimmt werden. Die Vereine mit den meisten Stimme erhalten eine Spende.Aber auch wer es nicht unter die meistgewählten Vereine schafft, hat noch die Chance auf 2.500 Euro. Um viele verschiedene Formen des gesellschaftlichen Engagements zu würdigen, werden 50 der Begünstigten von einem internen Krombacher Gremium ausgewählt. Das gibt auch kleineren Initiativen, die weniger mediale Reichweite haben, eine zusätzliche Möglichkeit auf die Spende. Ob Bildungsarbeit, Umweltschutz, Jugendarbeit oder Sport - es geht darum, den Einsatz von Menschen zu unterstützen, die mit Leidenschaft Gutes tun. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme finden Sie unter: https://nachhaltigkeit.krombacher.de/spendenaktion.Über die Krombacher Spendenaktion:Die Krombacher Spendenaktion findet seit 2003 jährlich statt und ist seitdem ein fester Bestandteil der Krombacher Nachhaltigkeitsphilosophie. Bis heute wurden rund 1.700 Spenden an gemeinnützige Institutionen, Organisationen und Vereine getätigt, die sich in besonderer Form um Kinder, Menschen mit Behinderung, Notleidende, Tiere oder andere wichtige soziale Anliegen kümmern und damit eine Gesamtsumme von über fünf Millionen Euro gespendet. Weitere Informationen zur Spendenaktion der Krombacher Brauerei gibt es unter https://nachhaltigkeit.krombacher.de/spendenaktion.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/5908545