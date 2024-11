Die SMA Solar-Aktie trifft es heute knüppelhart. Seit fast anderthalb Jahren befindet sich der Kurs des deutschen Solartechnikherstellers bereits in einem dramatischen Sinkflug und am Donnerstagmorgen rauscht die Aktie noch einmal um -20% in den Kurskeller. Was steckt hinter dem Kurssturz und sollten Anleger jetzt die Gelegenheit zum Kauf nutzen? Erwartet schwache Zahlen An den Quartalszahlen kann der Kurssturz der SMA Solar-Aktie kaum gelegen haben. ...

