Die Deutsche Bank hat am Donnerstag ihre Absicht bekanntgegeben, das Kernkapital durch die Ausgabe einer neuen Nachranganleihe zu stärken. Das Finanzinstitut plant die Emission sogenannter AT1-Papiere (Additional Tier 1) mit einem Benchmark-Volumen, was in der Regel einem Betrag von mindestens einer halben Milliarde Euro entspricht. Diese Wertpapiere, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals anerkannt werden, sollen erstmals zum 30. Oktober 2031 kündbar sein und eine Stückelung von 200.000 Euro aufweisen. Die Ankündigung dieser Kapitalmaßnahme wurde von den Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einem Kursanstieg der Deutsche Bank-Aktie widerspiegelte.

Marktreaktion und Ausblick

Im Handelsverlauf verzeichnete die Aktie der Deutschen Bank einen Anstieg von über 1,5 Prozent und erreichte zeitweise einen Kurs von 15,83 Euro. Trotz dieses Zuwachses liegt der aktuelle Kurs noch etwa 7 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,01 Euro. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 19,91 Euro für die Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten zudem eine Gewinnsteigerung auf 2,43 Euro je Aktie, was das wachsende Vertrauen in die Geschäftsentwicklung der Bank unterstreicht.

