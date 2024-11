4 Altcoins mit Potenzial, die nach dem Bitcoin Allzeithoch explodieren könnten

Erst gestern konnte Bitcoin bei einem Wert von über 93.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreichen. Seitdem befindet sich der BTC-Token allerdings bei einer Konsolidierungsphase und kann sich aktuell bei einem Preis von etwa 90.000 US-Dollar einpendeln. Davon könnte als Nächstes der Altcoin-Markt profitieren, der historisch betrachtet immer versetzt zum Bitcoin eine Bullenrallye starten konnte.

Wir werfen in unserem Artikel einen Blick auf gleich vier Altcoins, die jetzt in den kommenden Tagen und Wochen stark von dem Hype am Krypto-Markt profitieren könnten. Dabei verraten wir genau, wieso diese vier Krypto-Projekte besonders stark steigen könnten.

Coin #1: Pepe Unchained (PEPU)

Bereits jetzt gilt Pepe Unchained als der erfolgreichste Presale des Jahres 2024. Mit über 29 Millionen US-Dollar an gesammeltem Kapital schafft der weltweit erste Layer-2-Meme-Coin schon vor dem offiziellen Coin Launch den Sprung hin zum vielleicht vielversprechendsten Meme-Token des Jahres. Bereits in wenigen Wochen findet der Launch statt, doch bis dahin dürfte die Marke von 30 Millionen US-Dollar bereits überschritten worden sein.

Interessant ist der PEPU-Token für viele Anleger deshalb, weil er zwar auf dem Ethereum-Netzwerk aufbaut, als Layer-2-Projekt jedoch eine eigene Blockchain bietet. Diese agiert bis zu 100-mal schneller als Ethereum und wird damit zur direkten Konkurrenz der populären Solana-Meme-Token - und möchte langfristig sogar den PEPE-Token übertreffen.

Auch ein erstes Staking-Angebot ist für frühzeitige Investoren bereits freigeschaltet und bietet aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 86 Prozent. Wer also frühzeitig in den PEPU-Token investiert, kann diesen direkt anlegen und so erste Renditen erzielen, bevor ein Handel über Kryptobörsen überhaupt möglich ist.

Coin #2: Peanut the Squirrel (PNUT)

Erst am 04. November wurde Peanut the Squirrel auf dem Krypto-Markt eingeführt, konnte seitdem jedoch unglaubliche Kursgewinne erzielen: Seit dem Start des PNUT-Tokens ist dieser über 1.700 Prozent im Wert gestiegen - und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein.

Der Hauptgrund für diesen kometenhaften Aufstieg: Der junge Meme-Coin wurde mehrfach von Elon Musk auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) genannt und konnte dadurch eine breite Masse an interessierten Anlegern erreichen.

Der Peanut the Squirrel (PNUT) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Wie lange der PNUT-Token noch im Wert steigen wird, ist derzeit schwer zu prognostizieren: Sollte Musk auch in den kommenden Tagen erneut über die junge Kryptowährung tweeten, dürfte der Hype langfristig anhalten. Bereits jetzt stieg die Marktkapitalisierung bereits auf über 1,99 Milliarden US-Dollar an - alleine in den letzten 24 Stunden entspricht dies einer Steigerung von über 40 Prozent.

Langfristig muss sich jedoch erst eine stabile Community etablieren, damit Peanut the Squirrel tatsächlich ein erfolgreicher Meme-Token werden kann. Kurzfristige Anlagestrategien sollten jetzt jedoch den PNUT-Token unbedingt im Auge behalten.

Coin #3: Solana (SOL)

Gleich mehrere Gründe sprechen dafür, dass Solana in den kommenden Tagen große Zuflüsse erhalten könnte: Der aktuelle Hype am Meme-Coin-Markt beeinflusst Solana als größte Meme-Coin-Blockchain besonders stark und könnte den SOL-Token in die Höhe schnellen lassen.

Gerade die großen Solana-Meme-Token wie BONK oder Dogwifhat (WIF) haben in den letzten Tagen hohe Kursgewinne verzeichnen können, was sich auch positiv auf das gesamte Solana-Ökosystem auswirkt.

[ ] Robinhood US Seen Relisting Solana, Cardano And Ripple As Well As Listing PEPE: Robinhood Website - Tree News (@News_Of_Alpha) November 13, 2024

Hinzu kommt die Tatsache, dass der in den USA beliebte Krypto-Broker Robinhood unter anderem auch Solana wieder in sein Portfolio aufgenommen hat, nachdem der SOL-Token erst vor einigen Monaten aus regulatorischen Gründen von der Plattform entfernt worden war. Dies sorgt für einen zusätzlichen Hype in der Krypto-Community, die sich nach dem BTC-Allzeithoch auch auf die etablierten Kryptowährungen fokussieren könnte.

Coin #4: Crypto All-Stars (STARS):

Mit dem Hype rund um die Meme-Coins könnte auch die neue Staking-Plattform für diese Krypto-Sparte stark profitieren: Crypto All-Stars befindet sich aktuell zwar noch im Vorverkauf, startet jedoch bald mit dem Coin Launch durch und bietet dann die Möglichkeit, gleich elf verschiedene Meme-Token im Staking-Programm anzulegen. Neben Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) werden auch Kryptowährungen wie PEPE oder FLOKI unterstützt.

Langfristig sollen sogar weitere Meme-Coins integriert werden, sodass die Staking-Plattform immer weiter wachsen kann.

Ebenfalls interessant: Wer schon frühzeitig in den STARS-Token investiert, der bekommt die Chance, am Presale-Staking-Programm teilzunehmen. Hier wird derzeit eine APY von 456 Prozent geboten, was für viele Investoren mit Sicherheit einer der Gründe gewesen ist, den STARS-Token zu erwerben. Bis jetzt sind so nämlich über 3,6 Millionen US-Dollar gesammelt worden.

