Essen (ots) -Das neue Gaming-Laptop ERAZER Major 15 X1, das zur Gamescom 2024 angekündigt wurde, ist ab sofort im MEDION Shop und bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar. Zur weltgrößten Gaming-Messe wurde das Gerät als Highlight der diesjährigen Produktpalette präsentiert und richtet sich an anspruchsvolle Gamer sowie Content-Creator. Mit einer Kombination aus erstklassiger Hardware und einem modernen, minimalistischen Design setzt das Major 15 X1 neue Maßstäbe in der Gaming-Welt.Das schlanke und leistungsstarke 15,3-Zoll-Laptop Major 15 X1 besticht durch seine beeindruckende Hardware-Ausstattung, die sowohl Gamer:innen als auch Content-Creator:innen anspricht. Im Inneren arbeitet ein Intel Core i9 Prozessor 14900HX, der zusammen mit der NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop-Grafikkarte für herausragende Performance sorgt. Mit 1 TB PCIe Gen 4x4 SSD und 16 GB DDR5 RAM bietet das Gerät großzügige Speicheroptionen, die für schnelle Datenverarbeitung und einen reibungslosen Workflow sorgen. Auch optisch lässt das QHD+-Display keine Wünsche offen: Mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln, einem modernen 16:10 Seitenverhältnis und einer 100 % sRGB-Farbabdeckung tauchen Nutzer:innen in gestochen scharfe und farbtreue Bilder ein. Das alles wird von einem hochwertigen Aluminium-Gehäuse umschlossen, das dem Laptop nicht nur eine erstklassige Haptik verleiht, sondern auch optisch beeindruckt.Speziell für Gaming optimiert, glänzt das Laptop mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz, die für flüssige und schnelle Bewegungen sorgt - besonders in actiongeladenen Spielen ein großer Vorteil. Ergänzt wird das Major 15 X1 durch die hintergrundbeleuchtete RGB-Tastatur, die mit 16,7 Millionen Farben individuell angepasst werden kann, sowie durch einen integrierten Windows Copilot Button, der die Produktivität steigert. Zwei Lautsprecher liefern klaren HD-Sound, während moderne Technologien wie Intel WiFi 6E und Bluetooth 5.3 für stabile und schnelle Verbindungen sorgen. Mit dem Major 15 X1 sind Gamer:innen bestens gerüstet, um ihre Spiele auf höchstem Niveau zu genießen.VerfügbarkeitenDas Major 15 X1 ist ab sofort im MEDION Shop (https://www.medion.com/de/shop/p/high-end-gaming-notebooks-medion-erazer-major-15-x1-high-end-gaming-laptop-intel-core-i9-14900hx-windows-11-home-38-9-cm-15-3--qhd-display-100-srgb-mit-240-hz-rtx-4070-1-tb-pcie-ssd-16-gb-ram-30039292A1) sowie bei Otto.de, Cyberport.de und Alternate.de zum Preis von 1.999,- Euro erhältlich.Über ERAZERMit der Gaming-Marke ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvolles Laptop - ERAZER-Produkte lassen sich über verschiedene Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia- Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2024 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.ESS und SABRE ist eine Marke im Besitz von ESS Technology, Inc., die in einem oder mehreren Ländern eingetragen sein kann.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5908590