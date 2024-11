Hamburg (ots) -Die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc konnten für die LaPur GmbH in Northeim den Investor Bönning+Sommer GmbH & Co. KG aus Warburg gewinnen. Die Transaktion erfolgte im Auftrag der Kanzlei Eckert Rechtsanwälte, Hannover, dem Insolvenzverwalter für die Breckle Gruppe - einem großen deutschen Hersteller von Matratzen und Holzbetten inklusive Schaumproduktion - ebenfalls mit Sitz in Northeim, der vormaligen Muttergesellschaft von LaPur. Die Arbeitsplätze bei LaPur konnten erhalten werden.Nachdem Breckle im Frühjahr 2024 beim Amtsgericht Göttingen den Insolvenzantrag gestellt hatte, wurde Rechtsanwalt Dr. jur. Rainer Eckert, Partner der Kanzlei Eckert Rechtsanwälte, Hannover, als Insolvenzverwalter eingesetzt. Er und Rechtsanwalt Markus Kohlstedt, ebenfalls Partner der Kanzlei Eckert Rechtsanwälte, beauftragten die Mittelstandsberatung enomyc, deren Expertinnen und Experten über eine tiefe Marktkenntnis sowie viel Expertise im Transaktionsmanagement und der Verhandlungsführung verfügen, mit der Investorensuche.Die LaPur GmbH bietet ein breites Spektrum an Schaumarten - von klassischem Komfortschaum über Kaltschaum bis zu Memoryschaum. Antistatische, tiefschwarze, sehr offenzellige und halogenfreie flammgeschützte Schäume werden für industrielle Anwendungen produziert. Die Produktionsanlagen von LaPur zählen zu den modernsten in Europa.Anfang November 2024 konnten zudem lokale Investoren für den Erwerb der gesamten Betriebsimmobilie der Breckle-Gruppe gewonnen werden. Uwe Köstens, Managing Partner von enomyc: "Aufgrund der Übernahme der LaPur GmbH durch Bönning+Sommer ist es uns gelungen, einen bedeutenden Schaumstoffproduzenten am Standort Northeim langfristig zu verankern."Über enomyc:enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, München und Paris.Seit der Gründung im Jahr 2003 hat enomyc Klienten in mehr als 1.400 Projekten erfolgreich begleitet und wurde seit 2014 elfmal in Folge als "Beste Berater" ("brand eins"), seit 2017 sechsmal mit dem "TOP CONSULTANT"-Award sowie 2020 von der "WirtschaftsWoche" als Deutschlands beste Unternehmensberater ausgezeichnet.Pressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comIhr Agenturkontakt:enomyc Pressebüroc/o DUP Media GmbHenomyc@jdb.dePressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comOriginal-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164573/5908597