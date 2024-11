Emittent / Herausgeber: NEAG Norddeutsche Energie AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

NEAG Norddeutsche Energie AG kündigt strategische Neuausrichtung ihres Windenergieportfolios an



Hamburg/Rostock 14. November 2024

Die NEAG Norddeutsche Energie AG - kurz NEAG AG - hat eine weitreichende Portfoliostrategie angekündigt. Im Rahmen dieser Strategie plant die NEAG AG, ihr vornehmlich auf 4-MW-Windkraftanlagen basierendes Portfolio durch gezielte Verkäufe zu modernisieren.



Das hierdurch freigesetzte Kapital möchte das Unternehmen strategisch in neue Projekte investieren und sein Portfolio weiterentwickeln, um sich zukunftssicher neuen Marktbedingungen stellen zu können.



Die NEAG AG legt dabei den Fokus auf den Ankauf von Projekten mit modernen und leistungsstarken 6-Megawatt-Anlagen. Langfristige Versorgungssicherheit und eine hohe spezifische Leistungsdichte spielen hierbei eine tragende Rolle.



Ein Treiber dieser strategischen Neuausrichtung ist ein wesentlicher Marktvorteil der NEAG Norddeutsche Energie AG: eine sehr enge und starke Partnerschaft zur eno energy GmbH, die als etablierter Anlagenhersteller für die NEAG AG auch Dienstleistungen in den Bereichen Projektentwicklung, Wartung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung erbringt. Der exklusive Zugriff auf eine umfangreiche Projektpipeline ermöglicht der NEAG AG ein marktunabhängiges Wachstumspotenzial und eine selektive Auswahl strategisch optimaler Projekte.



Hierbei spielt der aktuell überproportional hohe Bestand genehmigter Projekte im Hause der eno energy GmbH den Wachstumsplänen des Hamburger IPPs in die Hände und eröffnet neue Möglichkeiten zur Portfolioumstellung



"Wir verfolgen mit diesem Portfolioupdate unsere kontinuierlichen Wachstumspläne und sehen darüber hinaus unter den aktuellen Gegebenheiten große Chancen, uns strategisch neu zu positionieren und zukunftssicher aufzustellen", so Nik Piening - Vorstand der NEAG Norddeutsche Energie AG. Laut Piening eruiert das Portfolioteam der NEAG AG potenzielle Verkaufsopportunitäten und passt diese kontinuierlich an sich verändernde Rahmenbedingungen an, wie beispielsweise aktuell erteilte Genehmigungen und damit verbundene Realisierungspotenziale.



Die ersten Transaktionen von Bestandsprojekten sollen laut NEAG AG zeitnah beginnen. Man rechnet mit großem Interesse und plant daher mittelfristige Reinvestitionen in den Portfolioausbau, insbesondere in die eigene Pipeline an Entwicklungsprojekten, die von verbesserten Rahmenbedingungen bei der Genehmigungserteilung zunehmend profitiert.

Über die NEAG Norddeutsche Energie AG:

Der auf Windenergie spezialisierte Stromproduzent (IPP) wurde 2016 in Hamburg gegründet und verfügt bereits über einen Bestand von über 500 MW an operativen Windparks und Projektentwicklungen. Geplant sind die strategische Erweiterung und Diversifizierung des Asset-Portfolios durch selektive Investments sowie eine signifikante Ausweitung des Bestands an Onshore-Windenergie-Investments in ganz Europa. Die Stromproduktion des Unternehmens belief sich im Jahr 2023 auf insgesamt über 594 Gigawattstunden grünen Strom, was einer Einsparung von über 400.000 Tonnen CO 2 -Emissionen entspricht. Kapitalgeber der von NEAG AG initiierten Investitionsvehikel sind institutionelle Investoren mit Fokus auf langfristige und stabile Cashflows sowie professionell gemanagte Anlagen in erneuerbare Energien.





