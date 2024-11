NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17,50 Euro auf "Buy" belassen. Wetterbereinigt hätten die Resultate der ersten neun Monate die Erwartungen klar getoppt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. Wegen milderer Wetterbedingungen lägen sie nur im prognostizierten Rahmen. Das Unternehmen sei auf dem Weg zu den bestätigten Jahreszielen./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 07:43 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENAG999