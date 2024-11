Linz (www.anleihencheck.de) - Die Swap-Sätze sind wichtig für Anleihenbewertungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der aktuelle Zehn-Jahres-Swapsatz von 2,32% liege unter der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, was ein Novum darstelle. Investoren würden dadurch geringere Zinsen am Swap-Markt als bei Bundesanleihen gleicher Laufzeit akzeptieren. Experten zufolge sei dies eine historische Zäsur. Für den Bund, den größten Euro-Staatsanleiheemittenten, könnten langfristig steigende Kosten zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihen von rund 1,8 Billionen Euro anfallen. In den letzten 20 Jahren hätten die Bundesanleiherenditen stets unter den Swap-Sätzen gelegen, was deren Ruf als besonders sichere Investition gefestigt habe. Diese Wahrnehmung ändere sich nun. ...

