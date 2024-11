Münster (ots) -Morgens aufwachen und plötzlich 20 Millionen Euro reicher sein. Was wie ein Traum klingt, ist für einen Münsterländer jetzt wahr geworden - dank seines Volltreffers bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch (13. November). Damit erzielte er den höchsten LOTTO 6aus49-Gewinn für NRW in diesem Jahr.Mit den Gewinnzahlen 6, 24, 36, 38, 44 und 47 sowie der passenden Superzahl 0 traf der noch unbekannte Spielteilnehmer aus dem Münsterland als Einziger die Gewinnklasse 1 und knackte damit den Jackpot. Der neue Multi-Millionär, der seinen Tipp in einer WestLotto-Annahmestelle abgab, erhält eine Gewinnsumme von 19.713.015,70 Euro. Dafür investierte er am 29. Oktober einen Spieleinsatz von 88,60 Euro für seinen Vier-Wochen-Schein mit sechs Tippreihen inklusive Spiel 77 und SUPER 6.Rekord-GewinnMit seinem Jackpot-Treffer stellt der glückliche Gewinner auch einen Rekord auf - zwar nicht bundesweit, aber für Nordrhein-Westfalen: Es handelt sich um den höchsten Gewinn bei LOTTO 6aus49 für das Bundesland in diesem Jahr.Nur drei Eurojackpot-Gewinne in NRW waren bislang noch höher.Bereits 41 Millionäre in NRWMit dem neuen Millionengewinn in NRW steigt die Zahl der WestLotto-Millionäre in diesem Jahr auf 41 an. Dass der Jackpot bei LOTTO 6aus49 von einem Nordrhein-Westfalen geknackt wurde, war zuletzt im Sommer der Fall. Am 17. Juli hatte ein Online-Tipper aus dem Kreis Herford den richtigen Riecher für die sechs Gewinnzahlen plus Superzahl bewiesen und rund 6,3 Millionen Euro abgesahnt.Weiterer HochgewinnerGrund zur Freude hat nach der Mittwochsziehung vom 13. November zudem ein weiterer Nordrhein-Westfale: Ein Tipper aus dem Raum Bottrop erzielte zusammen mit einem Spielteilnehmer aus Sachsen einen Treffer in der 1. Gewinnklasse bei SUPER 6. Sie erhalten eine Gewinnsumme von jeweils 100.000 Euro.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5908649