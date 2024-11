ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Während der Umsatz die Markterwartung getroffen habe, liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dank niedrigerer Forschungsausgaben im Healthcare-Geschäft darüber, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Letzteres dürfte aber nicht von Dauer sein. Insgesamt habe es also keine größeren Überraschungen gegeben./mis/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 07:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 07:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006599905