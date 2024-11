Remagen (ots) -Das prmagazin ist offizieller Medienpartner der 1. Jahreskonferenz Krisenprävention, die am 4. Dezember 2024 auf dem Campus der Frankfurt School of Finance & Management stattfindet. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Sicherheit, Compliance und Kommunikation und bietet praxisnahe Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Best Practices der Krisenbewältigung.Zu den Höhepunkten des Programms gehören Vorträge hochkarätiger Expertinnen und Experten, darunter Generalleutnant Michael Vetter, CIO des Bundesministeriums der Verteidigung, Volker Buß, Chief Security Officer der Merck Gruppe, und Matthias Hartmann, Vorstandsvorsitzender von Techem.Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz liegt auf der unternehmensweiten Verankerung eines umfassenden Krisenmanagements. Unter anderem geht es um die Frage, wie IT, Recht, Forensik und Kommunikation effektiv zusammenarbeiten und wie eine sichere Kommunikation im Krisenfall gewährleistet werden kann.Die Teilnehmenden haben darüber hinaus die Möglichkeit, an einer Live-Krisensimulation teilzunehmen, die praxisnah demonstriert, wie Unternehmen in akuten Krisensituationen erfolgreich agieren können. Eine abschließende Networking-Veranstaltung bietet Raum für den persönlichen Austausch.Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/krisenpraevention2024.html). Klicken Sie hier (https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/krisenpraevention2024.htmlanmeldung), um direkt zur Anmeldung zu gelangen.Für prmagazin-Abonnenten gelten reduzierte Teilnahmegebühren. Den ermäßigten Tarif kann auch in Anspruch nehmen, wer vor der Anmeldung zu der Konferenz ein Jahresabonnement für das prmagazin abschließt. Infos zum Anmeldeprozedere für Abonnenten und Neuabonnenten finden Sie hier (https://prmagazin.de/jahreskonferenz-krisenpraevention/). Für Infos zum prmagazin-Abo klicken Sie hier (https://prmagazin.de/abo-probeabo-einzelhefte/).+++Das Programm:08:30 Uhr - Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen09:30 Uhr - Eröffnung der Konferenz (Ulrich Martin, Verlagsleiter, Frankfurt School Verlag)09:35 Uhr - Einführung in die Konferenz (Prof. Dr. Jörg Werner, Professor für Accounting, Frankfurt School of Finance & Management)09:40 - 10:10 Uhr - Opening Keynote: Die Sicherheitslage Deutschlands: Bedrohung und aktuelle Herausforderung (Generalleutnant Michael Vetter, CIO, Bundesministerium der Verteidigung)10:10 - 10:40 Uhr - Krisenmanagementstrategien und Stärkung der Resilienz: Nachhaltige Stärkung von Unternehmen in turbulenten Zeiten (Julia Vincke, Vice President Security, BASF SE & Board Member of International Security Management Association)10:40 - 11:10 Uhr - Kaffeepause11:10 - 11:40 Uhr - Strategien zur Stärkung der Cyberabwehr in der regulierten Finanzdienstleistungsbranche (Hinrich Völcker, Chief Security Officer, Deutsche Börse AG)11:40 - 12:10 Uhr - Resilienz durch Krisenvorbereitung und -management - Perspektiven eines Marktführers (Matthias Hartmann, Vorstandsvorsitzender, Techem Energy Services GmbH)12:10 - 12:15 Uhr - Raumwechsel12:15 - 13:00 Uhr - Breakout Sessions- Session A: Souverän in der Krise - Ruhe bewahren, entschlossen führen! Rechtliche und kommunikative Grundlagen anhand von Fallbeispielen (Dirk T. Schmitt, Partner, Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG | Prof. Dr. Ulf Vormbrock, Professor für IT und Datenschutzrecht, Technische Hochschule Köln)- Session B: Was ist das Rezept für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Behörden? (Anna Pause, Global Investigations & Reviews, Commerzbank AG)13:00 - 14:00 Uhr - Mittagspause14:00 - 15:45 Uhr - Live-Krisensimulation (Torsten Rössing, Geschäftsführender Gesellschafter, Conducttr Germany GmbH)15:45 - 16:15 Uhr - Kaffeepause16:15 - 16:45 Uhr - Die Rolle des Krisenstabs bei der Krisenbewältigung: Effektive Maßnahmen für den Umgang mit Krisen (Volker Buß, Chief Security Officer, Merck Gruppe)16:45 - 17:45 Uhr - Strategien zur Stärkung der Cyberabwehr und Krisenmanagement in einer komplexen Bedrohungslandschaft (Q&A Session)Diskussionsteilnehmer: Volker Buß, Chief Security Officer, Merck Gruppe | Jens Greiner, Director | Risk & Regulatory, PricewaterhouseCoopers GmbH | Karsten Griesshammer, Senior Director, Head of Global Security & Protection, BioNTech SE | Matthias Hartmann, Vorstandsvorsitzender, Techem Energy Services GmbH | Hinrich Völcker, Chief Security Officer, Deutsche Börse AG | Julia Vincke, Vice President Security, BASF SEModeration: Hans-Walter Borries, Stellv. Vorstandsvorsitzender, Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastrukturen e.V. (BSKI)17:45 - 18:00 Uhr - Wrap up (Prof. Dr. Jörg Werner, Professor für Accounting, Frankfurt School of Finance & Management)Ab 18:00 Uhr - Get-together+++Über das prmagazinDas prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für die Kommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es erscheint seit 1975 im Medienhaus Rommerskirchen und richtet sich an Kommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen, Wissenschaft und Ausbildung sowie Journalisten. Mehr Informationen: https://prmagazin.de.Über die Frankfurt School of Finance & ManagementDie Frankfurt School of Finance & Management gGmbH (FS gGmbH) ist eine private Business School, die von AACSB, AMBA und EQUIS akkreditiert ist. Sie ist auf Finanz-, Wirtschafts- und Management-Themen spezialisiert und bietet Bachelor-, Master-, MBA- und Promotionsprogramme an sowie Executive Education und Seminare für Berufstätige und Auszubildende. In renommierten Hochschul-Rankings erreicht die Frankfurt School regelmäßig Spitzenpositionen. Darüber hinaus zeichnet sich die Frankfurt School durch ihre Beratungsleistungen aus. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Beratung von Unternehmen und Organisationen in Schwellenländern, insbesondere im Bereich ESG. Neben dem Frankfurter Campus unterhält die Frankfurt School Studienstandorte in Hamburg und München sowie Büros in Ankara, Amman, Istanbul, Nairobi und Tiflis. Mehr unter https://www.frankfurt-school.de. Ergänzend zu ihrem Bildungs- und Beratungsangebot veranstaltet die Frankfurt School mit ihrem Geschäftsbereich Frankfurt School Verlag hochrangige Businesskonferenzen rund um Banking, Finance und Management. 