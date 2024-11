Stuttgart / Rheine / Brüssel (ots) -- Bürgermeister: "Vielzahl von Maßnahmen zeigt positive Wirkung"- Ziel von null Verkehrstoten wird schon in vielen Städten der Welt erreicht- Daten aus 29 Ländern: Interaktive Karte unter www.dekra-vision-zero.comDen DEKRA Vision Zero Award 2024 erhält das nordrhein-westfälische Rheine. In der Stadt an der Ems mit rund 78.000 Einwohnern gab es in neun der vergangenen zehn Jahre keine Verkehrstoten im innerörtlichen Verkehr. Die Verkehrssicherheits-Experten von DEKRA würdigen diesen Erfolg mit der Auszeichnung, die seit 2016 an europäische Kommunen vergeben wird. Rainer Steffens, Leiter der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen bei der EU, nahm den Preis stellvertretend beim DEKRA Jahresempfang in Brüssel entgegen.Für die interaktive Online-Weltkarte unter www.dekra-vision-zero.com werten die DEKRA Experten kontinuierlich die jeweils neuesten verfügbaren Unfallstatistiken aus. Für insgesamt 29 Länder in Europa, Amerika, Asien und Ozeanien verzeichnet die Karte diejenigen Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern, die seit 2009 in mindestens einem Jahr das Ziel von null Verkehrstoten erreicht haben. Seit 2016 werden besonders erfolgreiche europäische Kommunen mit dem DEKRA Vision Zero Award ausgezeichnet. Die "Vision Zero" beschreibt das Ziel von null Verkehrstoten - und im nächsten Schritt auch von null Schwerverletzten - auf den Straßen."Dass Vision Zero keine Utopie ist, sondern schon heute Realität sein kann, zeigen nicht nur unsere Preisträger, sondern auch viele andere Städte weltweit", sagte DEKRA CEO Stan Zurkiewicz bei der Preisverleihung. "Mehr als 1.400 Städte in den 29 von uns analysierten Ländern haben mindestens einmal null Verkehrstote erreicht, viele davon mehrere Jahre in Folge. Dennoch ist jeder Getötete einer zu viel." Die Bemühungen müssten fortgesetzt werden, um dem Ziel von null Verkehrstoten in immer mehr Städten und auch außerhalb der Städte näher zu kommen, so Zurkiewicz."Ich bin überrascht, dass wir im weltweiten Vergleich zur Verkehrssicherheit so hervorragend abschneiden", erklärte Rheines Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann zu der Auszeichnung. "Umso erfreuter bin ich über die Tatsache, dass die Vielzahl unserer verkehrssichernden baulichen und organisatorischen Maßnahmen eine so große und positive Wirkung zeigen."In Deutschland haben insgesamt 162 Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern schon in mindestens einem Jahr seit 2009 das Ziel von null Verkehrstoten innerorts erreicht, darunter auch Großstädte über 200.000 Einwohner wie Mönchengladbach, Aachen, Gelsenkirchen, Kiel, Freiburg, Mainz, Oberhausen, Rostock oder Kassel. Österreich verzeichnet mit Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Villach, Wels und St. Pölten sechs erfolgreiche Städte; zwei davon, nämlich Villach und Wels, haben jeweils in fünf Jahren null Verkehrstote verzeichnet. In der Schweiz haben die sieben Städte Lausanne, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen, Lugano und Biel schon mindestens einmal das Ziel erreicht - am häufigsten Biel (sieben Jahre). Die größte Stadt in Europa, die in einem Jahr innerorts keine Verkehrstoten zu verzeichnen hatte, ist die Stadt Espoo in Finnland. Dort wohnen mehr als 300.000 Menschen.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationWolfgang Sigloch0711.7861-23860711.7861-742386wolfgang.sigloch@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6647/5908655