Die Aktie der AKTIONÄR-Altempfehlung Alzchem präsentiert sich bereits seit vielen Monaten in einer beeindruckend starken Verfassung. Angesichts der starken operativen Entwicklung des Spezialchemiekonzerns ist dies natürlich auch wenig verwunderlich. Nun gab es beim bayrischen Unternehmen auch noch einen Insiderkauf. So hat Vorstandsmitglied (COO) Klaus Dieter Englmaier in dieser Handelswoche Alzchem-Anteilscheine im Volumen von knapp 45.000 Euro erworben. Er ist also davon überzeugt, dass die Kasse ...

