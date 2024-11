Die Automobilbranche zeigt verstärktes Interesse an der kommenden IAA Mobility in München, mit einer 20-prozentigen Zunahme der Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr. Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz haben ihre Teilnahme bereits bestätigt, ebenso wie zahlreiche Zulieferer und Technologiekonzerne. Die Messe, die vom 9. bis 14. September stattfindet, bietet eine Plattform für Innovationen und persönlichen Austausch in der Branche.

Aktuelle Kursentwicklung

Trotz des positiven Messeausblicks zeigt sich die Volkswagen-Aktie aktuell schwach. Mit einem Kurs von 81,80 Euro liegt sie deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro. Analysten sehen jedoch Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 112,10 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 22,93 Euro erwartet, was Investoren trotz der derzeitigen Kursschwäche optimistisch stimmen könnte.

Anzeige