Gold: Achtung bei 2500-2550 US-Dollar!

Anzeige / Werbung Fundamentale Einflussfaktoren treiben die Preise, nicht Charts Seit der US-Wahl korrigiert der Goldpreis im intakten Bullenmarkt erstmals seit längerem spürbar. Zunächst war das beliebte Edelmetall an der 2800er-Marke gescheitert, auf die viele Wetten lauten, wie wir am Options Open Interest sehen können. Nun wird es für Gold-Bullen wieder interessanter, da mit der 2500/2550er-Region eine potenzielle Unterstützung angelaufen wird. Die Unterstützung basiert dabei nicht auf irgendwelchen charttechnischen Fantasien, sondern ergibt sich aus dem jeweils hohen Put-Open-Interest bei 2500 und 2550 US-Dollar, welches wir anhand der entsprechenden orange-farbenen Balken sehen können. Auf diese Marken lauten also entsprechend viele Wetten am Optionsmarkt. Und da dieser inzwischen größer ist, als der Aktienmarkt, dürfen wir solche umkämpften Marken als sehr relevant einordnen. Die langfristige Prognose, die wir erst kürzich mit unserem Forecast (siehe weiter unten) untermauerten, steht unverändert. Innerhalb dieser ergeben sich immer wieder Schwünge gen Norden, aber natürlich auch gen Süden. Letztere können wir nutzen, um Positionen auszubauen. Von einer Ausnahme abgesehen, hat der Forecast (schwarze Linie) alle wesentlichen Schwünge von Gold (rote Linie) genau so vorgezeichnet, wie sie schlussendlich auftraten. Die aktuelle Positionierung bei mir ist seit Februar 2024 Long und wird es bis Juli 2025 bleiben. Denn genau das zeichnet der Forecast vor: einen Anstieg von Februar 2024 bis Juli 2025. Alle Forecasts erlernen und die Original-Tools lebenslang nutzen JETZT schnell noch einen Platz sichern und das gesamte Forecast-Paket erlernen und die Original-Forecasts zur lebenslangen Nutzung auf Metatrader4, Trade Navigator oder Tradingview erhalten. 65% Rabatt für Frühbucher JETZT sichern! Für Frühbucher bieten wir eine starke Ermäßigung gegenüber dem regulären Preis. Infos und Buchung hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/forecasts/ Für unsere Forecast-Trades handeln wir in der Hebelzertifikate-Variante gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449

