© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance

JD.com, Chinas Nummer 2 im E-Commerce-Geschäft, überzeugt am Donnerstagvormittag mit starken Zahlen. Damit liegt die Latte für Alibaba noch ein Stückchen höher.Nachdem am Dienstag der Musik-Streaming-Dienstleister Tencent Music mit seinen Zahlen die Berichtssaison auch für in den USA notierte chinesische Basiswerte eröffnet hat, sind alle Augen auf den Geschäftsbericht von Alibaba gerichtet, der am Freitagmittag erwartet wird. Langeweile kommt bis dahin dennoch keine auf, denn am Donnerstagvormittag hat sich mit seinen Zahlen JD.com, der schärfste Rivale von Alibaba, zu Wort gemeldet und seinen Quartalsbericht präsentiert. Der fällt mit Zahlen über den Erwartungen ordentlich aus. Tipp aus …