München (ots) -Die ARD beginnt am 22. November 2024 mit den umfangreichen Live-Übertragungen vom Wintersport im Ersten. An insgesamt 44 Sendetagen und in über 200 Sendestunden allein im TV gibt es live, zeitversetzt, in Zusammenfassungen und in Form von Highlights alles Sehens- und Wissenswerte rund um die Wettkämpfe in den verschiedenen Wintersportarten. Darüber hinaus bietet die ARD Mediathek zwischen November und März mehr als 150 Livestreams an, rund 70 davon webexklusiv. Dieses umfangreiche Angebot wird mit Hilfe des Multistream-Players, der von der ARD für die Olympischen Spiele 2024 entwickelt worden war und hier sehr erfolgreich zum ersten Mal zum Einsatz kam, attraktiv, übersichtlich und nutzerfreundlich umgesetzt.Programmliche Höhepunkte des anstehenden Winters sind die Vierschanzen-Tournee - die ARD überträgt das Neujahrsspringen in Garmisch und das 3. Springen in Innsbruck - sowie die Alpine Ski-WM in Saalbach, die Biathlon-WM in Lenzerheide und die Nordische Ski-WM in Trondheim. Gesendet wird aus der Wintersport-Sendezentrale beim WDR in Köln/Bocklemünd, bei ausgewählten Sportarten und -ereignissen sind Experten, Moderatoren und Reporter vor Ort. Personell geht die ARD unverändert in diesen Winter: Als Experten werden weiterhin Arnd Peiffer und Erik Lesser (beide Biathlon), Felix Neureuther (Ski Alpin) und Sven Hannawald (Skispringen) die Live-Übertragungen unterstützen.Neben dem Multistream-Player für das umfangreiche Streaming-Angebot hat die "Sportschau"-Redaktion weitere Features insbesondere für die digitalen Ausspielwege geplant: Ein Wintersport-Kalender wartet mit den drei Sportarten Ski Alpin, Biathlon und Skispringen auf, der schon bekannte Wintersport-Podcast kommt mit neuen Folgen zurück und für das Sportschau-Angebot auf TikTok gibt es neu die wöchentlichen Formate "Wintersport explained" und "Wintersport History".Hintergründig und informativ wird es auch mit den geplanten Dokumentationen: "Tunnelblick - Das Duell Lochner gegen Friedrich" (ab 7. Dezember in der ARD Mediathek) bietet einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen des Bobsports, aus ganz neuen Kameraperspektiven und mit sehr persönlichen Momenten der beiden Sportler Johannes Lochner und Francesco Friedrich. Ihre Rivalität steht im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Michael Antwerpes trifft außerdem Daniel Böhm, Frank Ullrich und Marte Olsbu Røiseland für eine neue Ausgabe der Reihe "Ohne Gewehr" (ab 19. Dezember in der ARD Mediathek). Und der Film "Höhenflüge & Abstürze - Skispringer Andreas Wellinger" (am 1. Januar im Ersten) beschäftigt sich mit den Höhen und Tiefen der Karriere des Olympiasiegers von 2018. Darüber hinaus stehen zwei weitere Features auf dem Programm: "Auf eigene Faust" über die zunehmende Individualisierung der Sportlerinnen und Sportler im Skisport und "Warum wir Winterspiele wollen" über die Möglichkeiten für die Bundesländer Sachsen und Thüringen, doch einmal Olympische Winterspiele nach Deutschland zu holen. Hierfür begibt sich Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka auf Spurensuche. Die Ausstrahlung beider Dokus ist Anfang 2025 im Rahmen der Wintersport-Übertragungen im Ersten geplant.Die musikalische Untermalung der Wintersport-Übertragungen in der ARD kommt in diesem Jahr von Bell, Book & Candle mit dem ARD Wintersport-Song "It's Good, Feels Good".