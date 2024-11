XELA Robotics, ein Pionier im Bereich der taktilen Sensorik und fortschrittlichen KI-gesteuerten Robotiklösungen, gab heute eine bedeutende siebenstellige Investition bekannt. Gegründet wurde XELA Robotics vom Österreicher Alexander Schmitz, der gemeinsam mit seinem Team Mehrheitsaktionär bleibt und ein Alumni des Global Incubator Networks Austria ist.

XELA Robotics CEO Alexander Schmitz with key investors from FSR Angel 1 LPS and Rogers Investment Advisors K.K., marking a pivotal step in our mission to expand globally and lead in AI-driven tactile sensing. (Graphic: Business Wire)

Die disruptive KI-Technologie von XELA Robotics integriert taktile Sensoren, um neue Horizonte für Branchen wie die persönliche Servicerobotik, Montage, Verpackung und Landwirtschaft zu eröffnen. Ihre Sensor- und Software-as-a-Service (SaaS)-basierten KI-Lösungen unterstützen Unternehmen weltweit bei der Digitalisierung und Automatisierung, indem sie Innovationen in den Bereichen 3-Achsen-Kraftmessung, Präzision, Geschwindigkeit, Robustheit und nahtlose Integration mit Robotik-Plattformen wie der Allegro Hand, Robotiq und Weiss nutzen. Diese Lösungen können erhebliche Betriebskosten senken und die Effizienz steigern.

Zu den globalen Kunden von XELA gehören Branchenriesen wie Honda, Hitachi, Samsung, Denso, Sanctuary AI und Agile Robots. Diese führenden Unternehmen im Bereich Robotik und Automatisierung verlassen sich auf die Expertise von XELA und seine revolutionäre uSkin-Technologie-eine fortschrittliche digitalisierte Haut für Roboter, die Maschinen mit einem menschenähnlichen Tastsinn ausstattet.

In Europa bedient XELA ebenfalls namhafte Kunden. Zudem hat XELA die Möglichkeit genutzt, sich über das Global Incubator Network (GIN) strategisch in Europa zu positionieren. Alexander Schmitz, Gründer und Geschäftsführer von XELA, erklärt: "Durch das erstklassige Programm des Global Incubator Networks konnten wir unsere Marktchancen in Europa evaluieren, einen klaren Go-to-Europe-Plan mit Österreich als Basis entwickeln und einen erfahrenen Mentor gewinnen. Dieser Mentor hat uns nicht nur in der Umsetzung unserer Europastrategie begleitet, sondern auch wesentlich zur Finanzierungssicherung in Japan beigetragen". Weiters betont Alexander Schmitz die Bedeutung der Investition: "Die Partnerschaft mit unserem neuen Investor wird unsere Fähigkeit beschleunigen, sowohl unsere Sensortechnologie als auch unsere KI-Software zu skalieren. Dadurch können wir komplette Lösungen anbieten und die Produktion ausweiten, um der wachsenden globalen Nachfrage gerecht zu werden. Wir freuen uns über diese Investition, die die entscheidende Rolle der taktilen Sensorik in der Zukunft der Robotik und darüber hinaus bestätigt.

XELA Beiratsmitglied Edward J. Rogers, CEO von Rogers Investment Advisors K.K. (dem Investmentmanager von FSR Angel 1 LPS ("FSR")), ergänzt: "In sehr kurzer Zeit hat XELA bewiesen, dass seine taktile Sensortechnologie einen beeindruckenden Fortschritt im Bereich der taktilen Robotik darstellt. Rogers Investment Advisors freut sich, die Gelegenheit zu haben, die Expansion und das Team von XELA zu unterstützen, um führende Unternehmen weltweit mit KI-gesteuerten taktilen Sensortechnologien zu beliefern, die es Robotern ermöglichen, Aufgaben zu bewältigen, die mit bisher vorhandener Technologie unmöglich waren

Seitens des Investors ergänzt XELA Beiratsmitglied Basilius G. Dan (CEO von FIVESTAR Capital Partners und Repräsentant des General Partners von FSR): "XELA hat ein erhebliches Wachstumspotenzial auf globaler Ebene. Unsere Investition, kombiniert mit unseren umfangreichen Netzwerken, unserer Marktexpertise und unseren Synergien mit anderen Unternehmen, positioniert XELA für ein schnelles Wachstum, während das Unternehmen weiterhin innovativ bleibt."

Über XELA Robotics Co., Ltd.

XELA Robotics hat uSkin entwickelt, einen hochdichten 3-Achsen-Tastsensor, der in einem weichen, langlebigen Gehäuse untergebracht ist und sich nahtlos in neue und bestehende Roboter integrieren lässt. uSkin verleiht Robotern einen menschenähnlichen Tastsinn und verbessert ihre Fähigkeit, Objekte präzise zu manipulieren. Jeder Sensorstreifen enthält mehrere Sensoren, und jeder Sensor misst 3-Achsen-Kräfte (nicht nur Druck), die an spezifische Anwendungen angepasst werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xelarobotics.com.

