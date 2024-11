Bitcoin und Ethereum: Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die zukünftige Entwicklung

Bitcoin und Ethereum erreichen neue Höhen - der aktuelle Krypto-Markt zeigt sich in Topform. Bitcoin hat kürzlich die 93.480 US-Dollar-Marke geknackt, bevor er sich leicht auf rund 91.000 US-Dollar zurückgezogen hat. Auslöser dieser Mega-Rallye war die US-Wahl, wo Trump das Rennen gemacht hat. Seitdem herrscht nicht nur politischer, sondern auch wirtschaftlicher Rückenwind für die Kryptos - Investoren sind begeistert, weil jetzt ein regelrechter Krypto-Boom in den USA erwartet wird.

Trump hat sogar schon Pläne für eine nationale Bitcoin-Reserve angekündigt, und das treibt die Preise weiter in die Höhe.

Offenes Interesse explodiert

Das Open Interest (OI) für Bitcoin-Futures hat ein neues Allzeithoch von 55,7 Milliarden US-Dollar erreicht. Das bedeutet, dass das Interesse der Anleger an Bitcoin-Futures so groß ist wie noch nie. Die CME Group dominiert hier mit einem Marktanteil von 32,3 Prozent, gefolgt von Binance mit knapp 20 Prozent. Andere Plattformen wie Bybit, Bitget und OKX spielen ebenfalls mit und zeigen, dass das Handelsvolumen nach dem Einbruch im August jetzt wieder mächtig anzieht.

Open Interest zieht kräftig an, Quelle: https://www.coinglass.com/pro/futures/Cryptofutures

Der Widerstand bei 91.300 US-Dollar ist jedoch hartnäckig, weshalb auch der Rückgang auch entsprechend zu befürchten war. Ein technischer Indikator, der Commodity Channel Index (CCI), zeigt außerdem, dass Bitcoin aktuell überkauft ist. Sollte der Kurs hier abprallen, könnte ein Rückgang auf die nächsten Unterstützungslevel bei 88.000, 87.113 und 83.258 US-Dollar bevorstehen. Aber keine Panik: Die optimistische Stimmung im Markt und das hohe Open Interest deuten darauf hin, dass die meisten Trader trotzdem noch bullisch eingestellt sind.

Optionen laufen aus

Morgen wird nocheinmal einiges am Markt passieren, denn es laufen etwa 3,96 Milliarden US-Dollar an Bitcoin- und Ethereum-Optionen aus. Optionen laufen regelmäßig aus und sorgen dann oft für eine deutlich stärke Volatilität im Markt. Die meisten dieser Optionen kommen von Deribit und zeigen einen Put/Call-Ratio von 0,83 für Bitcoin, was ein Übergewicht an Kaufoptionen signalisiert. Das "Max Pain"-Level, also der Preis, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen, liegt bei 79.000 US-Dollar für Bitcoin und 3.000 US-Dollar für Ethereum. Es könnte also spannend werden, wie sich das alles auf die Kurse auswirkt.

Ende des Monats kommt das nächste wichtige Datum, Quelle: https://www.deribit.com/statistics/BTC/options-data

Der Boom am Kryptomarkt zeigt sich auch bei den Krypto-ETFs. Allein diese Woche sind über 2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-ETFs geflossen. Seit ihrer Einführung im Januar haben diese ETFs insgesamt über 28 Milliarden US-Dollar angezogen, was den Gesamtwert der in BTC-ETFs gebundenen Vermögenswerte auf beeindruckende 95 Milliarden US-Dollar bringt. Die ETFs machen es institutionellen Investoren leicht, in den Markt einzusteigen, und das bringt zusätzliche Stabilität und Liquidität ins Spiel. Einige Analysten gehen daher davon aus, dass Bitcoin die 100.000 US-Dollar schneller erreichen könnte als gedacht.

Ethereum zieht nach

Ethereum profitiert ebenfalls kräftig vom aktuellen Hype. Der ETH-Kurs ist über die Marke von 3.200 US-Dollar gesprungen und erreichte letzte Woche ein Hoch von 3.420 US-Dollar. Die ETH-ETFs haben seit dem 6. November zusätzliche Zuflüsse von fast 800 Millionen US-Dollar verzeichnet, was die Gesamtzuflüsse auf über 241 Millionen US-Dollar anhebt. Nach einem eher gemächlichen Jahresbeginn sieht Ethereum nun wieder richtig stark aus und könnte in den kommenden Wochen weiter zulegen.

Ethereum ETFs mit soliden Zuflüssen, Quelle: https://farside.co.uk/eth/

Dennoch bleibt der Mark unvorhersehbar. Allein in den letzten 24 Stunden wurden Krypto-Positionen im Wert von 715 Millionen US-Dollar liquidiert, wobei Bitcoin und Ethereum mit 244 Millionen US-Dollar bzw. 87 Millionen US-Dollar die größten Posten waren. Diese Liquidationen zeigen, dass manche Trader nach den jüngsten Gewinnen erstes Kapital herausziehen, was die Volatilität kurzfristig erhöhen könnte.

