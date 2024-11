Schifferstadt (ots) -Auf der Suche nach der perfekten Immobilie stoßen die meisten Käufer früher oder später auf Stolpersteine. Die große Auswahl, die eigenen hohen Erwartungen und der komplexe Markt machen es ihnen schwer, das ideale Objekt zu finden. Doch egal, ob ein charmantes Einfamilienhaus, moderne Wohnung oder einzigartiges Penthouse - Andreas Peter sorgt dafür, dass Käufer genau das finden, was ihren Vorstellungen entspricht. Aktuell betreut er ein neues Projekt in Dudenhofen am Hainbach, das Interessierten traumhafte Wohnungen in exklusiver Lage verspricht. Was die Wohnungen im Besonderen ausmacht, erfahren Sie hier.Der Traum von der perfekten Immobilie, einem Zuhause, das ideal zum eigenen Lebensstil und den eigenen Vorstellungen passt? Genau das macht Andreas Peter möglich: Gerade betreut er mit dem Wohnpark am Hainbach in Dudenhofen ein exklusives Projekt, in dem traumhafte Wohnungen entstehen, die keine Wünsche offenlassen. Andreas Peter bringt nicht nur ein besonderes Talent dafür mit, Immobilien jeder Art erfolgreich an die passenden Käufer zu vermitteln - auch Käufern hilft er dabei, die perfekte Immobilie zu finden. Mit umfassender Expertise und langjähriger Markterfahrung sorgt er für eine maßgeschneiderte Beratung. Bereits seit 2013 steht der Immobilienmakler seinen Kunden mit einer transparenten Arbeitsweise, umfassender Marktkenntnis und einem wertschätzenden Service zur Seite. Für ihn ist die Immobilienvermittlung mehr als nur ein Geschäft - sie ist eine Leidenschaft, die seine Kunden in jeder Phase des Prozesses und auf allen Ebenen der Zusammenarbeit erleben können. Das neue Projekt in Dudenhofen eröffnet Interessierten nun neue Chancen, eine Wohnung in begehrter Lage zu ergattern: Egal, ob Käufer nach einer modernen Bauweise, einer zentralen Lage oder einem stufenlosen Zugang suchen - der Wohnpark am Hainbach bietet ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Käufer.Moderner Wohnpark in idyllischer LageIn Dudenhofen am Hainbach entsteht derzeit ein moderner Wohnpark, der sich durch seine idyllische Lage und seine innovative Bauweise auszeichnet: Der Neubau umfasst insgesamt vier Gebäudeeinheiten mit insgesamt 28 Eigentumswohnungen, die mit durchdachten Grundrissen und moderner Ausstattung überzeugen. Verfügbar sind die Wohnungen provisionsfrei, direkt vom Bauträger, in acht verschiedenen Größen zwischen 72 und 183 Quadratmetern. Die Preise liegen bei etwa 500.000 Euro für die klassischen Wohnungen und rund 1.500.000 Euro für die exklusiven Penthäuser. Besonders hervorzuheben ist die barrierefreie Gestaltung der Wohnungen, von denen drei sogar speziell rollstuhlgerecht geplant wurden. Die Fertigstellung des Projekts, das sich derzeit in den letzten Zügen befindet, ist für das Frühjahr 2025 geplant. Doch bereits jetzt ist es möglich, eine Musterwohnung zu besichtigen, um sich von der Qualität und dem Komfort des Wohnparks zu überzeugen.Zahlreiche durchdachte Details heben den Wohnkomfort der Eigentumswohnungen auf ein neues Niveau - darunter der stufenlose Zugang, der Fahrstuhl, die moderne Sicherheitstechnik, die Tiefgarage und die energieeffiziente Bauweise. Eine Fußbodenheizung und Fußbodenkühlung sorgen zu jeder Jahreszeit für ein angenehmes Raumklima. Zudem verfügt jede Wohnung über eine überdachte Loggia. Die Penthäuser glänzen mit großzügigen, teilweise überdachten Dachterrassen, die einen atemberaubenden Blick bieten. Allergikerfreundliche Be- und Entlüftungsanlagen, ein gärtnerisches Gestaltungskonzept mit Sitzmöglichkeiten und hochwertige Parkettböden aus Echtholz tragen zusätzlich zum hohen Komfort bei. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sorgt derweil für die nachhaltige Stromversorgung des Gebäudes. Ein weiterer Vorteil: Die Wohnungen bieten eine bezugsfreie Übergabe und den provisionsfreien Erwerb direkt vom Bauträger.Wohnung und Penthouse im VergleichKäufer, die sich für den Wohnpark in Dudenhofen interessieren, können zwischen einer klassischen Wohnung und einem exklusiven Penthouse wählen. Die klassischen Wohnungen bieten auf 72 bis 120 Quadratmetern und in zwei bis fünf Zimmern die perfekte Lösung für alle Menschen, die ein modernes Zuhause mit genug Raum für individuelle Bedürfnisse suchen.Wer hingegen das Besondere sucht, findet in den Penthäusern im Dachgeschoss der vier Gebäudeeinheiten luxuriöses Wohnen auf höchstem Niveau. Mit 72 bis 183 Quadratmetern Wohnfläche setzen diese Wohnungen neue Maßstäbe in puncto Komfort und Privatsphäre. Die wundervolle Aussicht von der privaten Dachterrasse wird Eigentümer jeden Tag aufs Neue begeistern.Ländliche Ruhe und urbane VielfaltDie zentrale Lage der Wohnungen in Dudenhofen vereint die Vorteile des ländlichen Lebens mit der Nähe zu urbanen Zentren - und bietet damit einen unvergleichlichen Lebensstil. Nur wenige Minuten von der UNESCO-Welterbestadt Speyer entfernt, können Anwohner hier sowohl die ländliche Ruhe als auch die städtische Vielfalt genießen. Zudem bietet die Region optimale Anbindungen an wichtige Verkehrswege, sodass auch Städte wie Heidelberg oder Mannheim schnell erreichbar sind. Gleichzeitig laden die umliegenden Naturlandschaften zu entspannten Spaziergängen und ausgedehnten Radtouren ein.Mit Andreas Peter zur TraumwohnungAndreas Peter steht Interessierten als zuverlässiger Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Wohnpark zur Verfügung. Mit langjähriger Erfahrung und kompetenter Beratung lässt der Immobilienmakler die Wohnträume seiner Kunden wahr werden, indem er sie auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause begleitet. "Aus meiner Sicht ist der Wohnpark in Dudenhofen am Hainbach der ideale Standort für all jene, die Exklusivität und Lebensqualität in einer harmonischen Umgebung suchen", erklärt Andreas Peter abschließend. "Die Kombination aus kultureller Nähe, Natur und hervorragender Infrastruktur macht diese Wohnlage besonders attraktiv."Sie interessieren sich für eine der exklusiven Wohnungen in Dudenhofen am Hainbach? Dann melden Sie sich jetzt bei Andreas Peter (https://www.dudenhofen-exklusiv.immobilien/) und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin!Pressekontakt:Peter ImmobilienInhaber: Andreas PeterE-Mail: andreas@peter-exklusiv.immobilienWebsite: www.peter-exklusiv.immobilienPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Peter Immobilien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177286/5908813