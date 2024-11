Hapag-Lloyd - Starkes Ergebnis im dritten Quartal

Werbung







Trotz geopolitischer Risiken und längeren Frachtrouten ist die Auftragslage für Hapag Lloyd gut.



Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd konnte im dritten Quartal ihr Ergebnis mit einem operativen Gewinn (Ebit) von rund 970 Millionen Euro im Vergleich zu den Vorquartalen 2024 deutlich steigern. Besonders die starke Nachfrage seit Mitte des Jahres, sowie höhere Frachtraten kamen dem Konzern zu Gute. Während der operative Gewinn mit ca. 1,8 Milliarden Euro innerhalb der ersten 9 Monate gut 35 Prozent unterhalb des Vorjahresniveaus lag, blieb der Umsatz mit 14,1 Milliarden Euro annähernd gleich. Der Chef Deutschlands größter Container-Reederei Rolf Habben Jansen gab sich dennoch positiv. Grund dafür ist unter anderem die höhere Transportmenge, die trotz größerer Umleitungen aufgrund der angespannten Situation im Roten Meer gesteigert werden konnte. Bereits Ende Oktober hob die Reederei daraufhin die Prognose des Ebits auf 2,2 - 2,6 Milliarden Euro für dieses Geschäftsjahr an.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC