Rankweil (ots) -Für Selbstständige und Führungskräfte gestaltet sich eine gesunde Lebensweise oft besonders herausfordernd. Schließlich, so die weitverbreitete Annahme, erfordert eine erfolgreiche Gewichtsabnahme viel Zeit, Disziplin und Verzicht - oder etwa nicht? Dass es auch anders geht, zeigt der Fitness- und Ernährungsexperte Simon Mathis in seinem Coaching immer wieder aufs Neue. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist sein Kunde Enrico, der in nur drei Monaten beeindruckende 14 Kilo abnehmen konnte - wie ihm das gelungen ist, erfahren Sie hier.Das Telefon klingelt, die Inbox ist überfüllt und das nächste Kundenmeeting steht an - wie soll da noch Zeit für eine gesunde Lebensweise bleiben? Der hektische Alltag macht es Selbstständigen und Führungskräften besonders schwer, langfristig etwas an ihrem Lebensstil zu ändern - und das, obwohl sich die meisten von ihnen unwohl in ihrem Körper fühlen. Oft gelingt es ihnen für eine gewisse Zeit, Gewicht zu verlieren - doch schon eine Geschäftsreise oder ein anderer gesellschaftlicher Anlass reichen, um in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Ein weiteres Problem: Zwischen Meetings, Telefonaten und Kundengesprächen bleibt oft keine Gelegenheit für ein ausgewogenes Mittagessen oder regelmäßige Bewegung. Viele sind froh, wenn sie überhaupt Zeit finden, etwas zu essen - und dann sollte es idealerweise auch gut schmecken. Auf Pasta, köstliche Soßen oder eine Nachspeise zu verzichten, ist für die meisten keine Option. "Essen ist für viele Selbstständige und Führungskräfte ein Stück Lebensqualität, das sie sich im stressigen Alltag nicht nehmen lassen wollen", erklärt Fitness- und Ernährungstrainer Simon Mathis. "Oft denken sie, dass ein gesunder Lebensstil und ihr Wunschkörper nur durch großen Aufwand und Verzicht erreichbar sind. Hier widerspreche ich ganz klar: Wer abnehmen und gesünder leben möchte, muss nicht auf Genuss verzichten.""Ein voller Terminkalender ist kein Grund, sich dauerhaft im eigenen Körper unwohl fühlen zu müssen", so der Unternehmer und Fitnesscoach weiter. "Auch bei hohem Stresslevel lässt sich eine effektive Abnehmstrategie erfolgreich umsetzen." Simon Mathis weiß, wovon er spricht: Als diplomierter Fitness- und Ernährungsexperte unterstützt er Selbstständige und Führungskräfte dabei, endlich den Bauch zu verlieren und wieder in die Kleidung von früher zu passen. Dabei setzt er auf bewährte Methoden, die er individuell an die Situation seiner Kunden anpasst - ganz ohne Verzicht und stundenlange Trainingseinheiten. So konnte er bereits über 800 Selbstständigen und Führungskräften helfen, ihre Ziele zu erreichen. Einer von ihnen ist Enrico: Wie er innerhalb von nur drei Monaten 14 Kilo abnehmen konnte - und das trotz wenig Zeit, erfahren Sie im Folgenden.Enricos Problem: Wenn der Alltag keine Zeit für Gesundheit lässtFür einen Selbstständigen wie Enrico ist eine stetige Gewichtszunahme nicht ungewöhnlich: Sein anspruchsvoller Alltag der letzten 20 Jahre ließ ihm kaum Raum, um gesunde Ernährung und regelmäßigen Sport in Einklang mit seiner Vorliebe für gutes Essen zu bringen. Nach langen Arbeitstagen genoss er es, gemeinsam mit seiner Partnerin den Abend bei einem guten Essen und einem Glas Wein ausklingen zu lassen. Dieser Lebensstil hatte jedoch seinen Preis: Enrico musste seine Kleidergröße von L auf XXL anpassen und sich von vielen Lieblingsoutfits verabschieden, da sein Bauch ihm zunehmend im Weg war. Auf Urlaubsfotos empfand er es immer unangenehmer, sich selbst zu sehen - er wollte schließlich nicht als "der dicke Typ" wahrgenommen werden und einen "Wohlstandsbauch" vor sich hertragen.Für Enrico schien es nur eine Lösung zu geben: eine radikale Umstellung seines Lebensstils, die mit großem Verzicht verbunden wäre. Doch das erwies sich als schwieriger als gedacht: Trotz verschiedener Ansätze - von Intervallfasten über Low Carb bis hin zu intensivem Sport - fehlte ihm langfristig die Disziplin, dauerhaft durchzuhalten.Wie die 4-S-Strategie Enricos Leben verändert hatWelchem Irrtum Enrico verfallen war, erkannte er erst, als er sich für ein Fitness- und Ernährungstraining bei Simon Mathis entschied. Der Experte schlug ihm seine 4-S-Strategie vor - ein bewährtes Konzept, das eine Abnahme von rund einem Kilo pro Woche ermöglicht, ganz ohne Verzicht oder zusätzlichen Zeitaufwand. Dabei setzt die 4-S-Strategie auf folgende Grundsätze: Das Essen soll schmecken, sättigen, simpel und sozialverträglich sein. So lässt sie sich auch problemlos in den vollgepackten Alltag eines Selbstständigen integrieren.Anfangs klang das für Enrico fast zu schön, um wahr zu sein: Musste er sich also doch nicht zwischen Lebensqualität und Gesundheit entscheiden? Diese Erkenntnis gab ihm die nötige Motivation, sich wieder seinem Wohlfühlkörper zu widmen. Durch das Coaching erkannte er, dass der Schlüssel zum Abnehmen nicht nur im Kaloriendefizit liegt, sondern auch darin, sich "smart" zu ernähren - also Lebensmittel durch gesunde Alternativen auszutauschen, die ebenso gut schmecken. So ersetzte Enrico beispielsweise Reis durch Kartoffeln und sparte dadurch rund 40 Prozent Kalorien. Im Restaurant entschied er sich ab sofort für Nudeln mit Tomatensauce anstelle von Pesto und sparte so die Kalorienmenge, die er sonst in einer halben Stunde Sport verbrennen müsste.Mit diesen einfachen Anpassungen schaffte Enrico es schließlich tatsächlich, ohne Hunger, Verzicht und exzessiven Sporteinheiten mindestens ein Kilo pro Woche abzunehmen - ein Erfolg, den er sich vor dem Coaching bei Simon Mathis nicht hätte vorstellen können.Das Ergebnis: Enrico verliert 14 Kilo in nur drei MonatenHeute blickt Enrico auf drei erfolgreiche Monate im Coaching von Simon Mathis zurück - und auf eine beeindruckende Abnahme von 14 Kilogramm. Der Selbstständige passt wieder in seine Kleidung von früher und fühlt sich endlich wohl in seinem Körper. Besonders beeindruckt hat ihn, dass er während seiner gesamten Abnehmreise niemals hungern oder etwas essen musste, was er nicht wollte. Trotz seines vollen Terminkalenders kann er nun sein Gewicht dauerhaft halten und fühlt sich fit und energiegeladen. Seine Selbstwahrnehmung hat sich ebenfalls positiv verändert: Er muss sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob das Hemd am Bauch spannt oder ob er sich am Strand unwohl fühlt.Enrico ist sich sicher: Durch die Unterstützung von Simon Mathis wird er es schaffen, auch noch die letzten überflüssigen Kilos zu verlieren - und trotz Alltagsstress vielleicht sogar ein paar Muskeln aufzubauen.Sie arbeiten viel, haben wenig freie Zeit und wollen Ihren Bauch dauerhaft loswerden, ohne stundenlang im Fitnessstudio zu schwitzen? 