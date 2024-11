Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen beeindruckenden Anstieg an der Börse. Der Anteilsschein kletterte um 3,7 Prozent auf 28,87 Euro und erreichte damit ein neues 52-Wochen-Hoch. Dieser Kurssprung katapultierte die Telekom-Aktie an die Spitze der Performance-Ranglisten am deutschen Aktienmarkt. Anleger zeigten sich von den kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen des Telekommunikationsriesen positiv überrascht.

Analysten optimistisch für die Zukunft

Im zweiten Quartal konnte die Deutsche Telekom ihren Umsatz um 3,04 Prozent auf 28,39 Milliarden Euro steigern. Gleichzeitig verbesserte sich das Ergebnis pro Aktie von 0,39 auf 0,42 Euro. Diese solide Performance weckt Optimismus bei Analysten, die für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,79 Euro je Aktie prognostizieren. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 34,21 Euro sehen Experten noch deutliches Aufwärtspotenzial für die Telekom-Aktie.

