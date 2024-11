Die GRAMMER AG verzeichnet in den ersten neun Monaten 2024 einen Umsatzrückgang von 4% auf 1,47 Milliarden Euro. Die schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Krise in der Automobilindustrie belasten insbesondere die Umsätze in der Region EMEA. Vor diesem Hintergrund und nach dem Verkauf der TMD-Gruppe passt GRAMMER seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 auf rund 2 Milliarden Euro an, deutlich unter der ursprünglichen Erwartung von 2,3 Milliarden Euro.

Operative Herausforderungen und Restrukturierungsmaßnahmen

Das operative EBIT sank auf 38 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund des Umsatzrückgangs und erhöhter Kosten durch volatile Werksauslastungen. Die GRAMMER AG hält jedoch an ihrer angepassten Prognose für das operative EBIT von rund 56,8 Millionen Euro fest. Im Rahmen des "Top10" Programms wurden wichtige Meilensteine erreicht, darunter der Abschluss von Verhandlungen zur Kostenreduzierung in Deutschland und der Verkauf der TMD-Gruppe in Nordamerika.

