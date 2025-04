GRAMMER AG liefert gutes Q1 - bei leicht rückläufigem Umsatz konnte der Gewinn/op. EBIT mehr als verdoppelt werden. Logische Konsequenz: Prognose für 2025 bestätigt. Alles gut? Ja, wenn nicht das Gespenst Trump an der Tür stände. Zölle, mögliche Handelskriege, potentielle Störungen der globalen Lieferketten - das ist die neue Realität seit dem sogenannten Liberation Day. Böswillige sagen, er habe an diesem Tag die Büchse der Pandora geöffnet. Ob das 90-tägige Moratorium vielelicht doch ein wenig Hoffnung lässt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Der immer wieder für "unberechenbare" Aktionen ...

