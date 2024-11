Kulmbach (ots) -Der Bestseller der Kabarettistin Monika Gruber und des Journalisten Andreas Hock erscheint am 21.11.2024 überarbeitet, ergänzt und ungekürzt.Der kontrovers diskutierte Bestseller "Willkommen im falschen Film" erscheint am 21. November aktualisiert und ergänzt im Plassen Verlag. Dieser hat die Rechte an dem Titel übernommen, der bis auf Platz 2 in der SPIEGEL-Bestsellerliste kletterte geklettert war und zeitweise Platz 1 der Amazon-Bücher-Verkaufscharts belegte."Wir sind dem Plassen Verlag und seinem Verleger Bernd Förtsch sehr dankbar", so Monika Gruber und Andreas Hock zur Neuauflage ihres Werks. "Angesichts der gegenwärtigen Lage haben wir etliche Stellen aktualisiert und einige Kapitel neu hinzugefügt. Und - das war uns sehr wichtig - wir mussten weder Stellen schwärzen noch weglassen." Zum Hintergrund: Gegen die Ursprungsversion hatte eine Bloggerin geklagt, weil sie in einem der Kapitel von den Autoren in einem humoristischen Zusammenhang genannt worden war. Trotz zweier eindeutiger Gerichtsurteile, die sowohl das Recht auf freie Meinungsäußerung als auch die Zulässigkeit von Satire in diesem Zusammenhang festgestellt hatten, wurde der entsprechende Abschnitt zensiert."Ich finde es wichtig, dass man über sich selber lachen kann, und ich finde es wichtig, dass Satire, Kabarett und Comedy integraler Bestandteil unserer Kultur und unseres Alltags sind und bleiben. Deswegen war es mir auch persönlich ein Anliegen, dieses Buch seinen Lesern wieder zur Verfügung zu stellen", so Bernd Förtsch.Über die PLASSEN BuchverlageUnter der Dachmarke PLASSEN Buchverlage bündelt die Kulmbacher Börsenmedien AG ihre verlegerischen Aktivitäten im Buchbereich mit den Imprints Börsenbuchverlag, books4success und Plassen Verlag.Die einzelnen Marken zeichnen sich durch ein klares thematisches Profil aus. So beschäftigt sich der Börsenbuchverlag mit den Themen Wirtschaft, Geldanlage und Börse, books4success widmet sich dem Bereich Ratgeber und im Plassen Verlag erscheinen populäre Sachbücher.Über die Börsenmedien AG:Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen Deutschlands. Durch die Übernahme des Finanzen Verlages ist mit drei Wochen- und zwei Monatstiteln - DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, EURuro am Sonntag sowie einfach börse und EURuro - das größte Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland entstanden.Zahlreiche Fachdienste und mehrere Digitalplattformen, darunter AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene Website Finanztreff.de sowie die 2022 von Finanzen.net übernommene Präsenz boerse-online.de, bescheren dem Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz.Über 100 Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach, München, Frankfurt und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen.Pressekontakt:Kent GaertnerQuadriga Communication GmbHPotsdamer Platz 513129 BerlinE-Mail: gaertner@quadriga-communication.deTelefon: 030-30308089-13Original-Content von: Börsenmedien AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60313/5908890