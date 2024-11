Electronica -- Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, mit dem SC682A ein fortschrittliches Smart-Modul vorstellen zu können, das Multi-Mode-Verbindungen gemäß LTE Cat 4 unterstützt sowie WLAN- und Bluetooth-5.1-Konnektivität bietet und über Dual-Band-GNSS-Funktionen verfügt. Es arbeitet mit dem eingebauten Betriebssystem Android 13-18 und zeichnet sich durch eine längere Lebensdauer bis mindestens 2030 aus, was den Anwendern eine lange nutzbare Lebensdauer dieses Smart-Moduls garantiert.

Das Modul wurde unter dem Aspekt hoher Leistungen und vielfältiger Multimedia-Fähigkeiten entwickelt und bietet flexible Möglichkeiten für die Speicherkonfiguration. Mit dieser Vielseitigkeit unterstützt es eine Vielzahl von Industrie- und Consumer-Anwendungen, bewältigt hohe Datenraten und bietet robuste Multimedia-Funktionalitäten.

"Wir präsentieren auf der diesjährigen Electronica mit Stolz das Multi-Mode-Smart-LTE-Modul SC682A", sagte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Dieses leistungsstarke neue Modul verbindet flexible Möglichkeiten der Speicherkonfiguration mit dem Komfort des Betriebssystems Android 13-18, das gleich mit an Bord ist. Darüber hinaus hat das Quectel SC682A eine Lebensdauer bis mindestens 2030 und bietet LTE-Cat 4-, WLAN- und Bluetooth-5.1-Konnektivität für ein breites Spektrum von Smart-Anwendungen."

Schnittstellen für Kameras, Touchpanels sowie eine breite Palette von weiteren Schnittstellen wie MIC, SPK, UART, USN I2C und SPI erweitern die Anwendbarkeit des Moduls auf intelligente Versionen von POS-Systemen, Home-Gateways, Robotern, Wearables, Sicherheitseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Schließfächern sowie Audio- und Videorekordern. Überdies unterstützt die hohe Datenrate 150 Mbit/s im Downlink und 50 Mbit/s im Uplink über LTE Cat 4 Videostreaming- und Entertainmentsysteme. Noch mehr Verbindungsflexibilität gewährleisten die WLAN- und Bluetooth-Funktionen sowie die präzise Positionsbestimmung durch den eingebauten Dual-Band-Multikonstellations-GNSS-Empfänger mit hoher Empfindlichkeit.

Das Quectel SC682A hat einen Betriebstemperaturbereich von -35 °C bis +75 °C und ist sowohl RoHS- als auch REACH-konform. Das Smart-Modul mit den Abmessungen 43,0 mm x 44,0 mm x 2,85 mm bietet Gerätedesignern und Entwicklern ein Höchstmaß an Flexibilität. Mit seiner Speicherarchitektur LPDDR4X eMMC bietet das Quectel SC682A flexible Möglichkeiten der Speicherkonfiguration, was die Leistung und Anpassungsfähigkeit für verschiedenste Anwendungen verbessert.

Quectel bietet eine Vielzahl von Antennenoptionen, die das Modul unterstützen, darunter die Combo-Antennen YEMN017AA und YEMN016AA, die unter den Bezeichnungen YEMN400J1AH und YEMN401J1AH auch als Vier-Port-Versionen erhältlich sind. Als eingebaute FPC-Antennen stehen die YF0022DA für LTE-Main/RX-Diversity-Betrieb, die YFGA003AA für GNSS und die YF0027AA für WLAN und Bluetooth.

Bei den IoT-Modulen von Quectel liegt ein starker Fokus auf der Sicherheit. In Partnerschaft mit unabhängigen Prüforganisationen bezieht Quectel fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen in den Produktionsprozess ein, darunter die Erzeugung von SBOMs (Software Bill of Materials) und VEX-Dateien sowie eine gründliche binäre Analyse der Firmware, und das in jeder Lebenszyklusphase der Softwareentwicklung. Darüber hinaus wird das Smart-Modul SC682A im Rahmen der Cybersicherheits-Vorgaben gemäß dem delegierten Rechtsakt (DA) der EU zur Richtlinie für Funkanlagen (RED) zertifiziert, was den Quectel-Kunden eine robuste und gesetzkonforme Einhaltung der Sicherheitsvorgaben garantiert.

Quectel präsentiert sich auf der Electronica 2024 in München vereinbaren Sie ein Meeting mit uns, um mehr über das SC682A und die übrige Produktpalette von Quectel zu erfahren.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt ist der Antrieb für Quectel, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets der Kunde, dem wir als globaler Anbieter von IoT-Lösungen mit erstklassigem Support und Service zur Seite stehen. Unser wachsendes globales Team von 5.600 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Modulen für Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth sowie Antennen und Services.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

