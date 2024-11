Der Beratungs- und IT-Dienstleister Adesso überrascht die Börse mit starken Quartalszahlen. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Netto-Gewinn verdoppelt werden, während der Umsatz nur um 15 Prozent stieg. Zudem bekommt das SDAX-Unternehmen einen neuen Finanzchef. Die Aktie springt prozentual zweistellig an die SDAX-Spitze. Adesso hat im dritten Quartal von der Nachfrage nach Dienstleistungen in der Digitalisierung profitiert. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich ...

