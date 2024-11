Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kursexplosion am Krypto-Markt - der Wahlsieg Donald Trumps bei der US-Wahl hat den Bitcoin immer neue Rekorde brechen lassen, so die Deutsche Börse AG.Die wichtigste Krypto-Währung koste am Donnerstagmorgen 90.680 US-Dollar; vor Bekanntwerden des Wahlausgangs seien es weniger als 69.000 US-Dollar gewesen. Damit habe sich der Bitcoin-Kurs seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Auch die Kurse anderer Kryptowährungen seien nach oben geschossen, etwa die von Solana und Ethereum, hätten jedoch alte Höchststände noch nicht wieder erreicht. ...

