In den vergangenen Wochen und Monaten ging es mit der Equinor-Aktie immer weiter nach unten. Im heutigen Handel können die Anteilscheine des norwegischen Energieproduzenten allerdings wieder deutlich Boden gut machen. Dies liegt in erster Linie daran, dass das Unternehmen mit einer überraschenden Nachricht aufhorchen ließ.So haben Equinor und seine Partner in der Nordsee vor Norwegen einen neuen Öl- und Gasfund im Prospektionsgebiet Rhombi gemacht. Es wird erwartet, dass dort ersten Prognosen zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...