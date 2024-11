Zur Wochenmitte kehrte bei den US-Indizes mal wieder etwas Ruhe ein. Die Ausschläge hielten sich in Grenzen. So verzeichnete der Dow Jones ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Der Nasdaq 100 verlor hingegen 0,16 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Disney, Super Micro, Capri, Tapestry, Apple, ...